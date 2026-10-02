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उन्नाव में बाढ़ से बेबसी; गंगा-कल्याणी नदी उफनाई, निचले इलाके, घर और सड़कें पानी-पानी, हजारों बीघा फसलें जलमग्न

मोहन कस्बे के निचले इलाकों में घरों और गलियों में पानी भरने से कई रास्ते बंद हो गए हैं.

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उन्नाव में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 1:42 PM IST

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उन्नाव: सई, गंगा और कल्याणी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर मुसीबत बढ़ा दी है. हसनगंज क्षेत्र में सई नदी ने 44 साल पुराने बाढ़ के मंजर की याद ताजा कर दी. नदी का पानी खेतों को डुबोने के बाद अब मोहन कस्बे के घरों, गलियों और मुहल्लों तक पहुंच गया है. करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र में पानी घुसने से लोगों का आवागमन प्रभावित है. वहीं, गंगा और कल्याणी के उफान से कटरी क्षेत्र के कई गांवों में फसलें जलमग्न हो गई हैं और संपर्क मार्गों पर पानी भरने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

उन्नाव में बाढ़ (Video Credit; ETV Bharat)

घरों तक पहुंचा पानी: क्षेत्रीय लोगों के अनुसार साल 1982 में सई नदी का जलस्तर इतना बढ़ा था कि मोहन-हसनगंज मार्ग पर पूछड़ा चौराहे के ऊपर से पानी बहने लगा था और बाबा बिहारी दास के पास तक नदी का पानी पहुंच गया था. 44 साल बाद एक बार फिर लगभग वैसे ही हालात बन गए हैं. मोहन कस्बे के निचले इलाकों में घरों और गलियों में पानी भरने से कई रास्ते बंद हो गए हैं. बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है.

मोहान, भोगला, रानीखेड़ा, रसूलपुर बकिया, आदमपुर टकटोली, रफीगढ़ी, फरीदपुर, हसनगंज, छीतेपुर और दरीहट समेत नदी किनारे के कई गांवों में भी बाढ़ का असर है. ग्रामीणों का कहना है कि हजारों बीघा फसल पहले ही पानी में डूब चुकी है. अब घरों और दुकानों तक पानी पहुंचने से हालात और खराब हो गए हैं. एसडीएम शालिनी तोमर ने बताया कि सई नदी से समस्या बनी हुई है और राजस्वकर्मी लगातार निगरानी कर रहे हैं.

असोहा में सड़क के ऊपर से बह रहा पानी: पुरवा तहसील के असोहा क्षेत्र में भी सई नदी का पानी दर्जनों गांवों की ओर पहुंच गया है. असोहा-नयाखेड़ा मार्ग पर नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है. तहसीलदार शिवम राठौर ने जबरेला, देवरा बाबा, भाउमऊ और चौपाई समेत नदी किनारे के गांवों का निरीक्षण किया. उन्होंने किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए. जबरेला के पूर्व प्रधान हदेश तिवारी ने बताया कि करीब 50 बीघा में बोई गई धान की फसल पानी में डूब गई है.

गेहूं की बोआई पर मंडराया संकट: परियर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर गुरुवार को करीब 6 इंच बढ़ गया. इससे कटरी के किसानों की चिंता बढ़ गई है. अट, धुरौली, परियर बाबू, बंगला, चंडी बंगला, पनपथा, देवीपुरवा, वेदनपुरवा और बहरीला समेत कई गांवों में पिछले महीने आई बाढ़ से करीब 4000 बीघा फसलें नष्ट हो चुकी हैं. अब गंगा का पानी फिर बढ़ने से सरसों की बोआई की तैयारी प्रभावित है. समय पर गेहूं की बोआई को लेकर भी किसान चिंतित हैं. हाजीपुर-अतरी मार्ग पर पानी भरने से आवागमन बाधित है.

हजारों बीघा फसलें डूबीं: कल्याणी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से नरीगाड़ा, जवाहरखेड़ा, हयासपुर, खवाजगीपुर और मंझरिया गांवों के खेतों में पानी भर गया है. नरीगाड़ा-महमदपुर मार्ग पर भी पानी बह रहा है. फतेहपुर चौरासी क्षेत्र में खडेहरा नाले का पानी कल्याणी में पहुंचने से जमुनिहा जाने वाला कच्चा मार्ग बंद हो गया है. ग्रामीणों के अनुसार कोलवा, देवीखेड़ा, महमदपुर, खवाजगीपुर और हयासपुर समेत कई गांवों में मक्का, मूंगफली, तिल्ली, उड़द और धान की हजारों बीघा फसलें पानी में डूब गई हैं. अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गोंड ने प्रभावित गांवों में फसलों के नुकसान का आकलन कराने की बात कही है. वहीं किसी को भी कोई समस्या नहीं होने देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है.

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