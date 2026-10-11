नेपाल में प्राकृतिक बांध टूटने के बाद महराजगंज में प्रशासन अलर्ट, DM बोले- "चिंता की कोई बात नहीं"
जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने रविवार शाम कलेक्ट्रेट में प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 8:22 PM IST
महराजगंज : नेपाल के गोरखा जिले के चुमनुबरी ग्रामीण नगर पालिका क्षेत्र में भूस्खलन के कारण बूढ़ी गंडक की सहायक नदी पर बना प्राकृतिक बांध टूटने से अचानक बाढ़ आने की सूचना ने महराजगंज प्रशासन की सतर्कता बढ़ा दी है. नेपाल की नदियों में होने वाले बदलाव का असर सीमावर्ती क्षेत्र और गंडक नदी पर पड़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है. हालांकि रविवार शाम तक वाल्मीकिनगर बैराज पर जलप्रवाह सामान्य बताया गया.
जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने रविवार शाम कलेक्ट्रेट में प्रेसवार्ता कर बताया कि नेपाल में हुई घटना की सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया है. राहत आयुक्त कार्यालय और नेपाल के अधिकारियों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है, ताकि हालात में बदलाव होने पर समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकें.
A short while ago: A devastating flash flood has swept away Salleri Bazaar (Market) and caused severe destruction in Jagat Bazaar along the Budhi Gandaki River, Gorkha District, Nepal. (Video provided by Umesh.) https://t.co/aK74PD0S5t— Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 11, 2026
जिलाधिकारी के मुताबिक, नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन के चलते प्राकृतिक बांध टूटने और मलबे के साथ पानी नदी में आने की सूचना मिली है. बूढ़ी गंडक की सहायक नदी में हुई इस घटना को देखते हुए गंडक नदी के जलस्तर पर भी नजर रखी जा रही है. महराजगंज नेपाल की सीमा से सटा जिला है, इसलिए वहां की स्थिति प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है.
पिछले अगस्त में नेपाल के भोटेकोशी क्षेत्र में आई बाढ़ के दौरान महराजगंज में भी कई तरह की समस्याएं सामने आईं थीं. इस अनुभव को देखते हुए प्रशासन इस बार किसी भी संभावित बदलाव को लेकर सतर्क है. जिलाधिकारी ने बताया कि आपदा प्रबंधन से जुड़ी संबंधित इकाइयों को सक्रिय कर दिया गया है. अगले 12 से 14 घंटे तक स्थिति की लगातार निगरानी की जाएगी.
जिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल वाल्मीकिनगर बैराज पर जलप्रवाह सामान्य है. नेपाल में भी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे होने की सूचना है. अभी तत्काल चिंता की स्थिति नहीं है, लेकिन प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है. जलस्तर में बढ़ोतरी या अन्य बदलाव की सूचना मिलने पर उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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