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जांजगीर चांपा में बाढ़ के हालात, शिवरीनारायण में महानदी उफान पर, अलर्ट पर जिला प्रशासन

जांजगीर चांपा : जांजगीर चाम्पा के शिवरीनारायण नगर पंचायत में बीते दो दिनों से बाढ़ के हालात हैं.शिवरीनारायण के वार्ड नंबर एक और वार्ड नंबर 12 में हालात बुरे हैं. यहां 50 से अधिक लोगों को राहत कैंप में भेजा गया है. कई घर डूब गए हैं महानदी का बाढ़ लगातार क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है.

महानदी में आए सैलाब का असर अब जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण में ज्यादा दिख रहा है. महानदी का जलस्तर बढ़ने से शिवरी नारायण को बलौदाबाजार जिले से जोड़ने वाला शबरी पुल पूरी तरह डूब गया है. पुल के करीब छह फीट ऊपर से पानी बह रहा है. महानदी का पानी निचली बस्तियों में घुसने से जनजीवन प्रभावित हुआ है. बिलासपुर शिवरीनारायण मुख्य मार्ग बाधित हो गया है. मेला मैदान, चौपाटी और मंदिर के आसपास का इलाका जलमग्न हो गया है. हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है.

सारंगढ़ और रायपुर की सड़कें बाधित

महानदी पर बना शबरी पुल पूरी तरह पानी में समा चुका है. हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुल के करीब छह फीट ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है. बलौदाबाजार, सारंगढ़ और रायपुर की ओर जाने वाले कई मार्गों से संपर्क बाधित हो गया है. जिला मुख्यालय जांजगीर से भी शिवरीनारायण की ओर आवागमन प्रभावित हुआ है.

शिवरीनारायण में लोग ले रहे नाव का सहारा

शिवरीनारायण में महानदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही बाढ़ का पानी अब शहर के निचले इलाकों में पहुंच गया है. वार्ड नंबर 1 और वार्ड 12 में बाढ़ का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है. घरों में पानी घुस गया है. कई मकान छतिग्रस्त हुए हैं. वहीं लोगों को काफी नुकसान हुआ है. कई इलाकों में लोगों को आने-जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है.

प्रशासन ने संभाला मोर्चा

बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है. प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालकर महंत कॉलेज में बनाए गए राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है. पुलिस, प्रशासन और DDRF की टीमें मौके पर तैनात हैं और लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है. महानदी किनारे बसे गांवों में भी अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन की ओर से लोगों से नदी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की जा रही है. वहीं कलेक्टर और एसपी खुद मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

शनिवार और रविवार की सुबह महानदी उफान पर थी. गंगरेल बांध से लगातार पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था. अब गंगरेल बांध से पानी नियंत्रित होने के बाद शिवरीनारायण में भी जल स्तर घटने लगा है.