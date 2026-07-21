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गोरखपुर के गजपुरवासियों को डराने लगी राप्ती; 25 साल पहले का रौद्र रूप याद कर आज भी सिहर उठते हैं ग्रामीण

बारिश शुरू हो चुकी है, राप्ती एक बार फिर गांव की तरह बढ़ रही है. ग्रामीण ईश्वर से प्रार्थना के साथ प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं. हालांकि 25 साल पहले हुई त्रासदी के समय बड़े-बड़े दावे तथा आश्वासन देने वाले प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अभी तक नजरें फेर रखी हैं. उस समय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने गांव को बाढ़ से निजात दिलाने के बाबत कई वादे किए थे. हालांकि वक्त साथ सब दावे बाढ़ उतरने के साथ फाइलों में ही रह गए. अब राप्ती नदी में पानी बढ़ता देख ग्रामीण फिर खौफ में हैं.

गोरखपुर : गजपुर, एक कस्बा ऐसी जहां 25 साल पहले राप्ती नदी ने ऐसा कहर मचाया था कि देखते ही देखते दर्जनों घर बाढ़ के पानी में समा गए थे. अधिकतर लोगों के घर ढह गए थे. बचे-खुचे घरों में लोगों के खाने के अलावा जानवरों के चारे का भी संकट हो गया था. डीएम सहित प्रशासन की पूरी टीम यहां काफी दिनों तक डेरा डाले रही. आलम यह है कि गजपुर के लोग आज भी 25 साल हुए घटनाक्रम को याद कर सिहर उठते हैं.





गोरखपुर से दक्षिण की तरफ राप्ती नदी के किनारे बसा गजपुर गांव किसी पहचान का मोहताज नहीं है. यहां कई बड़े व्यापारी रहते हैं. गांव के किनारे से राप्ती नदी बहती है. राप्ती को गजपुर गांव की जीवनधारा भी है, लेकिन 8 सितंबर 2001 को राप्ती के रौद्र रूप से गजपुर की नक्शा ही बदल चुका है. नदी की धारा में किनारे बसे दर्जनों घर बाढ़ के पानी समा गए थे. ग्रामीणों के अनुसार नदी अपने आगोश में एक के बाद एक घर-मकान अपने आगोश में समेटे जा रही थी. नदी का प्रचंड रूप से लग रहा था कि गांव ही नहीं बचेगा. गांव के अधिकतर लोग परिजनों और अपना सामान लेकर पड़ोसी गांवों में रिश्तेदारों और मित्रों के घर में शरण लेने भाग गए थे.





गजपुर निवासी भोलानाथ तिवारी बताते हैं कि नदी की धारा बीच गांव तक पहुंच गई थी. गांव के बीचोबीच मौजूद कुआं अब भी बाढ़ से हुई तबाही का गवाह है. फिलवक्त कुआं नदी की धारा के पास है. गजपुर निवासी रामकुमार तिवारी बताते हैं, तत्कालीन जिलाधिकारी महेश गुप्ता बाढ़ से लोगों को बचाने की जद्दोजहद में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बाढ़ का पानी उतरने के बाद कोई ठोस इंतजाम प्रशासन की तरफ से नहीं किए गए. गजपुर निवासी राजमणि तिवारी का कहना है कि उस समय गांव पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने तमाम वादे किए, लेकिन 25 वर्ष बाद भी यहां के हालात जस के तस हैं. हर साल बरसात में बाढ़ का खतरा मंडराता है, लेकिन पहले से कोई इंतजाम नहीं किए जाते हैं.

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