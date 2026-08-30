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चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, हाई अलर्ट पर प्रशासन; ट्रैक पर पानी से ट्रेन यातायात प्रभावित

चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामघाट क्षेत्र में एक मंजिला इमारतों का निचला हिस्सा भी पानी में डूब गया है. अचानक आई बाढ़ से दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है और कई लोगों का सामान पानी में बह गया.

नदी का बहाव बेहद तेज होने के कारण राहत और बचाव दल को रेस्क्यू अभियान में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. बाढ़ का पानी सती अनसूया तीर्थ क्षेत्र तक भी पहुंच गया है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए गुप्त गोदावरी स्थल को बंद कर दिया गया है.

मंदाकिनी के बीच स्थित मतगजेंद्रनाथ मंदिर सहित आसपास के कई मंदिरों और मकानों में पानी भर गया है. यहां फंसे लोगों को नाव और मोटर बोट की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है.

देखते ही देखते बाढ़ का पानी रामघाट और आसपास के इलाकों में पहुंच गया. रामघाट की कई दुकानें पूरी तरह पानी में डूब गईं. सड़कों और गलियों में पानी भरने के बाद जहां लोगों की आवाजाही होती थी, वहां अब नावें और मोटर बोट दिखाई दे रही हैं.

कई धार्मिक स्थल, मकान और संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए हैं. यूपी और एमपी के बीच भी कई रास्तों पर आवागमन प्रभावित हुआ है. शुक्रवार देर रात हुई तेज बारिश के बाद शुक्रवार सुबह मंदाकिनी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ा.

धर्मनगरी चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश के बीच मंदाकिनी नदी ने एक बार फिर रौद्र रूप धारण कर लिया है. नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ते हुए खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है. रामघाट पर खतरे का निशान 126 मीटर बताया गया है, जबकि जलस्तर 135 मीटर से ऊपर पहुंच गया है. इसे इस मानसून की अब तक की सबसे बड़ी बाढ़ बताया जा रहा है.

चित्रकूट: लगातार हो रही बारिश से मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. जलस्तर 135 मीटर के पार पहुंच गया है. रामघाट, मंदिर, मकान और संपर्क मार्ग जलमग्न हैं. नावों से रेस्क्यू जारी है. गुप्त गोदावरी बंद कर दी गई है. प्रशासन ने अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. SDRF और NDRF की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं.

हालांकि, अब चित्रकूट में बारिश थम गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का असर मंदाकिनी के जलस्तर पर पड़ रहा है. प्रशासन ने नदी किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी किया है. मारकुंडी से मानिकपुर और कर्वी क्षेत्र तक पुलिस बल तैनात किया गया है.

चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप. (Photo Credit: ETV Bharat)

ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. मौके पर सीडीओ, एडीएम और एसडीएम समेत प्रशासनिक टीमें मौजूद हैं. विस्थापित लोगों के लिए भोजन और लंच पैकेट की व्यवस्था की गई है.

कमिश्नरन अजीत कुमार ने कहा कि अब पानी तेजी से नीचे जा रहा है. किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है. प्रशासन और पुलिस की टीमें लगी हैं. नागिरकों से निवेदन है कि किसी भी तरह के अनाउंसमेंट पर ध्यान दें और पालन करें.

जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है. राहत सामग्री गांवों में वितरित की गई है. इसके अलावा प्रशासन ने राहत शिविर की भी व्यवस्था की है, जहां नागरिकों के लिए सारी सहूलियत उपलब्ध है.

हाई अलर्ट पर प्रशासन. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने लोगों से नदी और तेज बहाव वाले इलाकों से दूर रहने तथा किसी भी तरह का दुस्साहस न करने की अपील की है. वहीं, कर्वी कोतवाली क्षेत्र के गोबरिया गांव में पुल टूटने की खबर सुन ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. SDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया.

कमांडेंट श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में टीम ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने में जुटी है. राहत कार्य को मजबूत करने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है. फिलहाल प्रशासन और बचाव दल लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

ट्रैक पर पानी से ट्रेन यातायात प्रभावित. (Photo Credit: ETV Bharat)

ट्रेन यातायात प्रभावित: बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर जलभराव होने से ट्रेन यातायात प्रभावित रहा. नैनी-मानिकपुर और मानिकपुर-सतना रेलखंड पर कई ट्रेनों को नॉन-स्टॉपेज स्टेशनों पर 2 से 3 घंटे रोकना पड़ा. आनंद विहार-रीवा सुपरफास्ट करीब 2 घंटे और सारनाथ एक्सप्रेस हाटी स्टेशन पर 4 घंटे खड़ी रही.

स्टेशन अधीक्षक शिवेश मालवीय ने बताया कि चितहरा और मारकुंडी के पास ट्रैक पर पानी भरने से संचालन प्रभावित हुआ. जलभराव की वजह से रीवा-आनंद विहार सुपरफास्ट, पवन एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस, ग्वालियर एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, दानापुर एक्सप्रेस, गोदान एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस और चंबल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित हुईं.

स्टेशन अधीक्षक शिवेश मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि चितहरा रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे ट्रैक पर बारिश का पानी भर जाने के कारण कुछ समय के लिए ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ था. पानी कम होने के बाद रेल यातायात को धीरे-धीरे सामान्य किया गया.

लोगों की मदद में जुटा प्रशासन: बाढ़ की स्थिति को देखते हुए चित्रकूट प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की मदद कर रहा है. फंसे हुए लोगों तक राहत सामग्री, लंच पैकेट और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है. जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह स्वयं मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं. नाव में बैठकर प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं.

चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मौसम पूरी तरह साफ नहीं हुआ है. पानी का स्तर कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन यदि दोबारा तेज बारिश होती है तो स्थिति फिर बिगड़ सकती है. उन्होंने लोगों से सुरक्षित स्थानों और प्रशासन द्वारा बनाए गए रैन बसेरों में शरण लेने की अपील की है.

कर्वी-बेड़ी पुलिया मार्ग को जोड़ने वाले पुल की अप्रोच रोड पर मिट्टी के शटलमेंट यानी धंसाव के कारण कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. सुरक्षा के मद्देनजर भारी वाहनों के आवागमन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. सूचना मिलते ही NHAI और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. तकनीकी जांच और मरम्मत का कार्य शुरू किया गया. पूर्व सांसद आरके पटेल माइक से लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने और पुल पार न करने, बैरिकेडिंग के उस पार रहने की अपील करते नजर आए.

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