बस्तर में बाढ़ से तबाही और सरकार के मुआवजे पर भड़के दीपक बैज
दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री बस्तर दौरे पर आए और सिर्फ खानापूर्ति कर चले गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2026 at 1:42 PM IST
जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर में बारिश और बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है. मुश्किल हालात में बाढ़ पीड़ित अब संभलने की कोशिश कर रहे हैं. बस्तर में बाढ़ और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी बस्तर पहुंचे. बैज ने करीब 8 से 10 बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों से मुलाकात की.
बाढ़ प्रभावित गांवों के दौरे पर पीसीसी चीफ
पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर में बारिश और बाढ़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बाढ़ से लोगों का आशियाना उजड़ गया. सैकड़ों लोग बाढ़ में फंसे रहे. बैज ने कहा कि इस समय बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है. 8-10 बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. लोगों से बातचीत की है. सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं. घर में नमक से लेकर दाल चावल तक बह गया. कई घरों में आज भी पानी भरा है. सांप बिच्छू का डर भी है. धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है. मुर्गी, बकरा, बैल बाढ़ के पानी में बह गए.
सरकार पर बैज का आरोप
दीपक बैज ने कहा कि कई सड़कें खराब हो गई. ऐसे समय में भी शासन प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति करने में लगे हैं. राहत शिविर में बहुत सारे सरपंच सचिव खुद मदद पहुंचा रहे हैं. जगदलपुर शहर की तीस से चालीस फीसदी आबादी बाढ़ की चपेट में है. स्वयंसेवी संस्था के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की है. तीन सौ से चार सौ बाढ़ प्रभावित को रोज खाना पहुंचाया जा रहा है. कांग्रेस बाढ़ पीड़ितों के साथ है, उनकी मदद कर रही है.
सीएम के 10-10 हजार के मुआवजे पर बरसे पीसीसी चीफ
दीपक बैज ने सीएम पर भी निशाना साधा. दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री बस्तर दौरे पर आए और सिर्फ खानापूर्ति कर चले गए. सिर्फ चेहरा चमकाने का काम हो रहा है. दस दस हजार रुपए की घोषणा की गई. यह तो तहसीलदार और एसडीएम लेवल का है. जो बस्तर खनिज संसाधन से भरपूर है और सरकार को राजस्व दे रहा है, वहां खुलकर मदद होनी चाहिए. फसल नुकसान का मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरा है. घर का मलबा निकालने के लिए चार हजार से भी ज्यादा खर्च हो रहा है.
दीपक बैज ने कहा कि प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को केवल खाना पूर्ति करते हुए आरबीसी 6/4 के तहत मदद पहुंचाने का काम कर रही है. इस नियम में समय और महंगाई के साथ बदलाव की जरूरत है, क्योंकि महंगाई के दौर में 4 हजार रुपये से केवल घर में घुसा मलबा ही साफ होगा. ऐसे में बाढ़ पीड़ितों तक प्रशासन और सरकार उचित मुआवजा नहीं पहुंच पा रही है. और नाइंसाफी कर रही है.