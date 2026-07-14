ETV Bharat / state

यूपी में बाढ़ बारिश; बलिया में सरयू की भीषण कटान जारी, घर और गांव छोड़ रहे ग्रामीण

बलिया : मानसूनी बारिश से बलिया में सरयू नदी उफान पर है. गोपालनगर टाडी गांव के पास नदी का भीषण कटान जारी है. कटान की वजह से एक मकान नदी में ढह गया और यहां के 10 घरों के ढहने का संकट है. हालांकि मकान में रहने वाले लोग पहले ही सुरक्षित स्थान पर चले गए थे. वहीं नदी का रौद्र रूप देख कर ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है. ग्रामीण अपने घर और गांव छोड़ कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं. ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन पर बाढ़ के राहत बचाव काम में अनदेखी का आरोप लगाया है.

जानकारी देते जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

गोपालनगर टांड़ी गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास तक नदी की धारा पहुंच चुकी है. इससे गांव की तरफ तेजी से कटान शुरू हो गया है. ऐसे में ग्रामीण अपने घरों को उजाड़ कर ट्रैक्टर ट्राली से गृहस्थी का सामान सुरक्षित स्थान पर ले जाने का मजबूर हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन राहत बचाव के काम में ठोस कदम नहीं उठा रहा है. लोगों ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की मांग की है. साथ ही गांव को लोगों के लिए राहत के ठोस इंतजाम करने की बात कही है.