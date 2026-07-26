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यूपी में कुदरती प्रहार से निपटने के लिए सरकार तैयार; आपदा से घबराएं नहीं, जानें-कैसे सुरक्षित रहेगा घर-परिवार

यूपी में बाढ़-बारिश से निपटने के इंतजाम. ( Photo Credit : ETV Bharat )

उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. यूपी की गंगा, यमुना, घाघरा और शारदा जैसी प्रमुख नदियां हर साल की तरह उफान पर हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी, पुलिस, राजस्व, सिंचाई, स्वास्थ्य, पशुपालन एवं स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड में है. ऐसे आप बाढ़ को लेकर कितना सजग और तैयार हैं, यह भी जरूरी है. पढ़िए, आपको बाढ़ के प्रति जागरूक करने के साथ सरकारी की गाइडलाइंस की जानकारी साझा करती प्रताप सिंह के संपादन के साथ अखिलेश्वर पांडेय की खास खबर.

यूपी में बाढ़-बारिश के प्रहार के लिए सरकार कितनी तैयार. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में हर साल बाढ़ और भारी बारिश से सैकड़ों लोगों और हजारों मवेशियों की मृत्यु हो जाती है. इसके कारण राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 432 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, यूपी में प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली संचयी मौतें सालाना 2,500 से 3,400 के बीच तक पहुंच गई हैं. इनमें ज्यादतर घटनाएं बाढ़, आकाशीय बिजली और डूबने की होती हैं.

यूपी में बाढ़-बारिश से बचाव के इंतजाम. (Photo Credit : ETV Bharat)

बाढ़ के लिए सरकार की मुख्य गाइडलाइंस राहत आयुक्त कार्यालय की तरफ से बाढ़ आने की दशा में लोगों के लिए कई बिंदु तैयार किए गए हैं. इनमें प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं. -अपने मोबाइल में मौसम और बाढ़ से जुड़े आधिकारिक ऐप्स ('सचेत' ऐप) डाउनलोड करें. -पशुओं को खूंटे से बांधकर न रखें, उन्हें ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं. घर को यथासंभव मजबूत बनाएं. -अपने निकटतम शरण स्थलों और सुरक्षित मार्गों की पूरी जानकारी रखें, आपातकालीन किट तैयार रखें. -आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ, पीने का पानी आदि का भंडारण कर लें. -बाढ़ की दशा में उबला पानी पीयें, हल्का खाना लें. उपलब्ध भोजन आदि खाद्य सामग्री को ढककर रखें. -गर्म कपड़े/आवश्यक दवाएं और कीमती सामान जरूरी कागजात आदि वाटर प्रूफ बैग में पैक रखें. -मुख्य बिजली की आपूर्ति बंद रखें, उन बिजली उपकरणों का प्रयोग न करें जो पानी में भीगे हों. -बच्चों को बाढ़ के पानी के पास खेलने की अनुमति न दें. विषधर जीवों से सचेत रहें. -पानी की गहराई और धारा का अनुमान न हो तो बाढ़ के पानी में बिल्कुल भी न जाएं.





मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की थी. इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में पूरी संवेदनशीलता, तत्परता और समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. राहत आयुक्त कार्यालय का कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रखने को कहा. प्रत्येक घंटे की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस महानिदेशक कार्यालय और संबंधित राहत एजेंसियों को उपलब्ध कराने की बात कही.

बाढ़ में फंसे तो करें ये काम. (Photo Credit : ETV Bharat)

मुख्यमंत्री की ओर से राज्य स्तरीय डैशबोर्ड पर प्रत्येक जनपद की स्थिति नियमित रूप से अपडेट करने के साथ बाढ़ प्रभावित और संवेदनशील जनपदों में राहत शिविर तैयार करने, आवश्यकता वाले जिलों और स्थानों पर सामान्य नावों के साथ बड़ी नौकाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशिक्षित 'आपदा मित्रों' की सेवाएं लेने, जिलाधिकारियों द्वारा राहत और बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने की बात कही है.

बारिश के दौरान आकाशीय बिजली से बचाव. (Photo Credit : ETV Bharat)

इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी, पुलिस, राजस्व, सिंचाई, स्वास्थ्य, पशुपालन एवं स्थानीय प्रशासन को पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करने की हिदायत सीएम योगी ने दी है. आकाशीय बिजली, अतिवृष्टि, जनहानि आदि के संबंध में मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग और नेपाल से प्राप्त जलस्तर संबंधी सूचनाओं का विश्लेषण कर समय रहते करने के साथ संभावित खतरे की स्थिति में प्रभावित आबादी को पहले सूचना देकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रबंध करने को कहा है.

बारिश के दौरान ये कतई न करें. (Photo Credit : ETV Bharat)





मुख्यमंत्री ने तटबंधों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया है. सीएम ने निर्देश दिए कि तटबंधों की 24 घंटे निगरानी और नियमित पेट्रोलिंग कराई जाए. प्राकृतिक कारणों के साथ अराजकतत्व भी तटबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जाए. जहां कटान और रिसाव की आशंका हो, वहां तत्काल सुरक्षात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. राहत सामग्री, नाव, मोटरबोट और अन्य आवश्यक संसाधनों से संबंधित सभी टेंडर और प्रशासनिक औपचारिकताएं तत्काल पूरी कर ली जाएं.











वर्तमान वित्तीय वर्ष में 151 करोड़ 98 लाख की धनराशि खर्च

बाढ़ का जायजा लेते अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

राजस्व मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-2027 में विभिन्न आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के खातों में 151 करोड़ 98 लाख की धनराशि स्थानांतरित की जा चुकी है. वही वर्ष 2025-2026 में समयबद्ध रूप से कुल 555 करोड़ 66 लाख की राहत धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की गई है. इसमें फसल क्षति से प्रभावित 5 लाक 58 हजार 961 अन्नदाता कृषकों को कल 276 करोड़ 49 लाख रुपये, जन हानि के प्रकरणों में 5926 लाभार्थियों को 237 करोड़ चार लाख, मकान क्षति के 33 हजार 59 लाभार्थियों को कुल 27 करोड़ 84 लाख और पशु हानि के 4007 लाभार्थियों को 14 करोड़ 18 लाख की सहायता धनराशि वितरित की गई है. राज्य आपदा मोचक निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से कुल 312 करोड़ 44 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई है.