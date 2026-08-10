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बनारस में उफनाई गंगा; घाटों का टूटा संपर्क, नावों पर पूरी तरह प्रतिबंध, 24 घंटे पेट्रोलिंग

पहाड़ी रास्तों के साथ मां गंगा अब मैदानी क्षेत्र की ओर रुख कर चुकी हैं, जिसका असर धर्म नगरी काशी में भी नजर आ रहा है. आमतौर पर काशी में एक निश्चित दायरे में बहने वालीं गंगा धीरे-धीरे घाटों के किनारे को छोड़कर सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी हैं. गंगा किनारे मौजूद सभी मंदिर जलमग्न हो गए हैं. यही नहीं, मणिकर्णिका घाट पर मौजूद रत्नेश्वर महादेव के मंदिर का गर्भ गृह डूब चुका है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित धार्मिक कार्य और नाविकों का जीवन हो रहा है.

वाराणसी: वाराणसी में गंगा का जलस्तर भले ही वर्तमान में स्थिर हो, लेकिन उनका रौद्र रूप उनकी लहरों में नजर आ रहा है. 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है और सुरक्षा के बाबत नावों के संचालन पर पूरी तरह से अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया है. उफनाई गंगा आरती के साथ शवदाह स्थल तक पहुंच चुकी हैं. ऐसे मे श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा के लिए जल पुलिस अलर्ट मोड पर है. 24 घंटे पेट्रोलिंग के लिए स्पेशल टीम तैनात की गई है.

लगभग 64 मीटर पहुंचा गंगा का जलस्तर

फिलहाल गंगा का जलस्तर लगभग 64 मीटर है, जो चेतावनी बिंदु से लगभग 6 मीटर नीचे है. वाराणसी जल पुलिस ने गंगा में नावों के परिचालन पर पुर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है. इस बारे में एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी बताते हैं कि, गंगा की लहरों को देखते हुए नाव के संचालन पर सुरक्षा के बाबत रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही, जो श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के किनारे बैरीकेडिंग दी गई है. सुरक्षा के लिए जल पुलिस की स्पेशल टीम तैनात की गई है. चूंकि महिला कावड़ियों की संख्या ज्यादा है इस समय, घाट पर महिला पुलिसकर्मियों को भी अलर्ट किया गया है. बताया कि लगातार अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है. कंट्रोल रूम से पूरे स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही है.

बनारस में पहुंच रहे कावंड़िये. (Photo Credit; ETV Bharat)

नाविकों को किया जा रहा है जागरूक

इसी क्रम में वाराणसी पुलिस प्रशासन और नाविकों के बीच बैठक भी हुई थी. इस बारे में अध्यक्ष शंभू निषाद कहते हैं कि हम सभी मां गंगा के बेटे हैं. ऐसे में लोगों की सुरक्षा करना हमारे जिम्मेदारी भी है. इसी को देखते हुए प्रशासन के साथ बैठक हुई थी, जिसमें इस बात का निर्णय लिया गया कि गंगा में नावों को पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. जलस्तर सामान्य होने के साथ नावों का संचालन किया जाएगा. उसके साथ ही जो भी लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, हम उन्हें रील बनाने के लिए गहरे पानी में जाने से रोक रहे हैं. क्योंकि हमारी भी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा हैं. यदि नाव का संचालन करते हैं तो उसमें भी बैठने वाले शत-प्रतिशत लोग लाइफ जैकेट पहनें, उसको भी सुनिश्चित कर रहे हैं.

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