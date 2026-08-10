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सहारनपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज की नदी में सैलाब, पुल टूटा, शाकांभरी नदी का पानी दुकानों में घुसा, कई गांवों का संपर्क कटा

सहारनपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज के पास पुल टूटा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सहारनपुर : लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने घाड़ क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं. थाना मिर्जापुर इलाके के जाटोवाला स्थित निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज के पास नदी में अचानक पानी का सैलाब आ गया. तेज बहाव के चलते पानी सड़क के ऊपर से गुजरने लगा, जबकि पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है. आसपास के गांवों में पानी घुसने का खतरा बना हुआ है. वहीं शिवालिक पहाड़ियों में रविवार की रात हुई भारी बारिश के बाद सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी के खोल का जलस्तर बढ़ गया. बाढ़ का पानी मंदिर परिसर की दुकानों में घुस गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बरसात में पहली बार शाकंभरी नदी में इतना अधिक पानी आया है. रविवार की रात शुरू हुई बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. सहारनपुर में बारिश से उफनाई नदियां. (Video Credit; ETV Bharat) पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुककर बदरा बरस रहे हैं. शिवालिक की पहाड़ियों में हुई बारिश का पानी मैदानी इलाकों में आफत बना हुआ है. बरसाती नदियां उफान पर हैं. जाटोवाला क्षेत्र में नदी का पानी तेजी से बढ़ने के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं. कई स्थानों पर पानी सड़क के ऊपर से बह रहा है. नदी के तेज बहाव से पुल को भी नुकसान पहुंचा है, जिससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है.