लखनऊ के फैजुल्लागंज में आठवें दिन भी बाढ़ का कहर, अभी 24 घंटे बढ़ेगा गोमती नदी का जलस्तर, ड्रोन से दवा का हो रहा छिड़काव
फैजुल्लागंज और आसपास के जलभराव वाले इलाकों में 40 से अधिक नावें लगाई गई हैं. लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 7:55 PM IST
लखनऊ : फैजुल्लागंज इलाके में बाढ़ का संकट आठवें दिन भी गंभीर बना हुआ है. लगातार बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. कई इलाकों में अब भी घरों के आसपास और रास्तों पर पानी भरा हुआ है. बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हैं, जबकि कई परिवार सुरक्षित स्थानों की तलाश में अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं. जो लोग अभी भी अपने घरों में रुके हुए हैं, उनके सामने खाने-पीने और रोजमर्रा की जरूरतों का संकट बना हुआ है. बाढ़ के चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरह बेपटरी हो गया है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को फैजुल्लागंज में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया. मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जाना और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली. इस दौरान भविष्य में इस तरह की स्थिति से लोगों को बचाने के लिए बंधे के निर्माण के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री के इस कदम से क्षेत्रवासियों को आने वाले समय में राहत की उम्मीद जगी है.
सीतापुर में पानी स्थिर, लखनऊ में अभी बढ़ रहा जलस्तर : नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि सीतापुर में फिलहाल पानी का स्तर स्थिर हो गया है, लेकिन लखनऊ में अभी जलस्तर बढ़ रहा है. अगले करीब 24 घंटे तक पानी का स्तर बढ़ सकता है. इसके बाद पानी स्थिर होगा और फिर धीरे-धीरे कम होना शुरू होगा. प्रशासन की टीम लगातार प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास कर रही है. जिन लोगों को घरों से बाहर निकालने की जरूरत है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है. प्रभावित लोगों के लिए राहत केंद्र बनाए गए हैं, जहां खाने-पीने की व्यवस्था की गई है.
घरों में फंसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा राशन और पानी : डीएम विशाख जी अय्यर का कहना है कि जो लोग अभी अपने घरों में फंसे हुए हैं, उनके लिए भोजन सामग्री और पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है. राहत टीमों के साथ नावों की मदद ली जा रही है, ताकि पानी से घिरे घरों तक भी जरूरी सामान पहुंचाया जा सके. फैजुल्लागंज और आसपास के जलभराव वाले इलाकों में 40 से अधिक नावें लगाई गई हैं. इन नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के साथ-साथ प्रभावित परिवारों तक राशन और पीने का पानी पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है.
संक्रमण रोकने के लिए दवाओं का छिड़काव : लंबे समय से जलभराव के चलते इलाके में संक्रमण और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है. इसे देखते हुए नगर निगम की ओर से लगातार दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है. प्रशासन के मुताबिक, कई इलाकों में ड्रोन की मदद से भी दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि पानी भरे उन हिस्सों तक भी दवा पहुंचाई जा सके जहां टीमों का पहुंचना मुश्किल है.
हजारों परिवार प्रभावित, कई कर चुके हैं पलायन : फैजुल्लागंज में लगातार बाढ़ और जलभराव से हजारों की संख्या में परिवार प्रभावित हुए हैं. कई परिवार अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों या सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं. वहीं, बड़ी संख्या में लोग अभी भी अपने घरों में इसलिए रुके हुए हैं, क्योंकि उनके पास तत्काल कहीं और जाने का विकल्प नहीं है. इन परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भोजन, पीने का पानी और सुरक्षित आवागमन की है. पानी के बीच से निकलना मुश्किल है और कई जगहों पर सामान्य रास्ते पूरी तरह प्रभावित हैं.
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