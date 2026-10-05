ETV Bharat / state

लखनऊ के फैजुल्लागंज में आठवें दिन भी बाढ़ का कहर, अभी 24 घंटे बढ़ेगा गोमती नदी का जलस्तर, ड्रोन से दवा का हो रहा छिड़काव

लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : फैजुल्लागंज इलाके में बाढ़ का संकट आठवें दिन भी गंभीर बना हुआ है. लगातार बढ़ते जलस्तर ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. कई इलाकों में अब भी घरों के आसपास और रास्तों पर पानी भरा हुआ है. बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हैं, जबकि कई परिवार सुरक्षित स्थानों की तलाश में अपना घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं. जो लोग अभी भी अपने घरों में रुके हुए हैं, उनके सामने खाने-पीने और रोजमर्रा की जरूरतों का संकट बना हुआ है. बाढ़ के चलते लोगों का जनजीवन पूरी तरह बेपटरी हो गया है.