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बाढ़ के पानी में डूबी झारखंड-बिहार बॉर्डर स्थित सड़क, टूटा संपर्क

साहिबगंज: जिले की सीमा पर मखलपुर और बिहार के बाबुपुर के पास करीब आधा किमी तक सड़क बाढ़ के पानी में डूबी गई है, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है. कामकाजी लोग नाव से आना जाना करते हैं. यह समस्या पिछले दस दिनों से बनी हुई है. बताया जाता है कि झारखंड सरकार ने अपनी सीमा तक सड़क बना दी है, लेकिन बाबुपुर के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से बिहार के हिस्से में सड़क नहीं बनी है.

इस बाइपास सड़क को उंची कर दी जाती और बीच बीच में दो तीन पुलिया बना दी जाती तो सारी समस्या का निदान हो जाता. बाबुपुर और मखमलपुर में 80 प्रतिशत मुस्लिम परिवार हैं. अधिकांश लोग रिश्तेदार हैं. सामान्य दिनों में दोनों गांवों के बीच आने जाने में मात्र पांच मिनट लगते हैं, लेकिन अभी घंटा-घंटा भर नाव का इंतजार करना पड़ता है. इधर, मखमलपुर जाने वाले रास्ते में दो स्थानों पर सड़क पर पानी भर जाने से परेशानी बढ़ी है. सड़क कट जाने से वाहनों का आवागमन बाधित हो चुका है.

ग्रामीणों का बयान (ETV BHARAT)

गंगा का बढ़ने लगा जलस्तर, बाढ़ का खतरा

गंगा का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है. प्रति घंटा एक सेमी की रफ्तार से पानी में बढ़ोतरी हो रही है. गुरुवार की सुबह जलस्तर 27.62 मीटर मापा गया. पूर्वानुमान के अनुसार कल जलस्तर 27.86 मीटर या उससे अधिक पहुंच सकता है. जबकि 29 अगस्त को अधिकतम जलस्तर 27.85 मीटर पहुंचकर धीरे धीरे घटने लगा था. वहीं, दियारा क्षेत्र में बाढ़ का खतरा फिर से मंडराने लगा है.