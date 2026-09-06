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उधम सिंह नगर में आफत की बारिश, घरों में घुसा 3 से 4 फीट पानी, नैनीताल हाईवे जलमग्न

रुद्रपुर: उत्तराखंड में सितंबर की बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. उधम सिंह नगर में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. बाजपुर में रेबड़ा नदी उफान पर आने से राजीव कॉलोनी और चकरपुर के कई घरों में तीन से चार फीट तक पानी घुस गया. वहीं नैनीताल हाईवे समेत कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गईं. घरों में पानी घुसने से लोगों का घरेलू सामान खराब हो गया, जबकि दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ा. प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में लोगों को अलर्ट करते हुए राहत और बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है.

उत्तराखंड में बीती रात से लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर और जसपुर समेत कई क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद जलभराव और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. बाजपुर में रेबड़ा नदी के उफान पर आने से राजीव कॉलोनी और चकरपुर के कई इलाकों में पानी घुस गया. कई घरों में तीन से चार फीट तक पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

उधम सिंह नगर में आफत की बारिश (VIDEO-ETV Bharat)

लगातार बारिश के कारण खेत-खलिहान से लेकर रिहायशी इलाकों तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. बाजपुर में रेबड़ा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के क्षेत्रों में पानी तेजी से फैल गया. राजीव कॉलोनी और चकरपुर में लोगों के घरों में पानी घुस गया. घरों में रखा घरेलू सामान पानी में भीगने से खराब हो गया. अचानक आई बाढ़ के कारण स्थानीय लोगों को अपने सामान और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है.