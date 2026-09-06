उधम सिंह नगर में आफत की बारिश, घरों में घुसा 3 से 4 फीट पानी, नैनीताल हाईवे जलमग्न
उधम सिंह नगर के बाजपुर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया. बाजपुर के नैनीताल हाईवे जलमग्न हो गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 6, 2026 at 5:20 PM IST
रुद्रपुर: उत्तराखंड में सितंबर की बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. उधम सिंह नगर में बीती रात से लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति पैदा हो गई. बाजपुर में रेबड़ा नदी उफान पर आने से राजीव कॉलोनी और चकरपुर के कई घरों में तीन से चार फीट तक पानी घुस गया. वहीं नैनीताल हाईवे समेत कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गईं. घरों में पानी घुसने से लोगों का घरेलू सामान खराब हो गया, जबकि दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ा. प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में लोगों को अलर्ट करते हुए राहत और बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है.
उत्तराखंड में बीती रात से लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर और जसपुर समेत कई क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद जलभराव और बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. बाजपुर में रेबड़ा नदी के उफान पर आने से राजीव कॉलोनी और चकरपुर के कई इलाकों में पानी घुस गया. कई घरों में तीन से चार फीट तक पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
लगातार बारिश के कारण खेत-खलिहान से लेकर रिहायशी इलाकों तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. बाजपुर में रेबड़ा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के क्षेत्रों में पानी तेजी से फैल गया. राजीव कॉलोनी और चकरपुर में लोगों के घरों में पानी घुस गया. घरों में रखा घरेलू सामान पानी में भीगने से खराब हो गया. अचानक आई बाढ़ के कारण स्थानीय लोगों को अपने सामान और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है.
वहीं, बाजपुर का नैनीताल हाईवे भी जलभराव के कारण दरिया जैसा नजर आया. सड़क पर पानी जमा होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई. वाहन चालकों को पानी के बीच से बेहद सावधानी के साथ गुजरना पड़ा. कई स्थानों पर पानी की निकासी नहीं होने के कारण स्थिति और गंभीर नजर आई.
जसपुर में भी भारी बारिश का असर देखने को मिला. गर्ग नहर रोड, आवास विकास और नई बस्ती सहित कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया. कई जगह सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं. जलभराव के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में काफी दिक्कतें उठानी पड़ीं. कई घरों और दुकानों में भी बारिश का पानी घुसने की सूचना है. दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों को सामान खराब होने के कारण नुकसान उठाना पड़ा.
लगातार बारिश के कारण जिले के कई इलाकों में नालियां और नाले भी ओवरफ्लो हो गए. जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होने से पानी रिहायशी क्षेत्रों और मुख्य मार्गों तक पहुंच गया. बारिश के दौरान हर साल जलभराव की समस्या सामने आती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है.
-स्थानीय दुकानदार-
पूर्व दर्जा मंत्री राजेश कुमार ने जलभराव की स्थिति को लेकर विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, यह प्राकृतिक आपदा जरूर है, लेकिन बाढ़ से राहत के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति कराई गई थी. इसके बावजूद विभागीय लापरवाही के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि, इससे सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है और वह मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे. साथ ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
भारी बारिश के कारण शहर में पानी आया है. जिन स्थानों पर पानी घुसा है, वहां प्रभावित लोगों की सहायता की जा रही है. प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है, ताकि बारिश और जलभराव के कारण किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.
-ऋचा सिंह, एसडीएम बाजपुर-
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