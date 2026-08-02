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बाढ़ पीड़ितों का दर्द: नारायणपुर के अबूझमाड़ में राहत सामग्री के इंतजार में घंटों बैठे रहे ग्रामीण

मंत्री ने कहा कि रास्ता खराब था लिहाजा राहत सामग्री वितरण जिला पंचायत सदस्य एवं अधिकारियों से कराया गया. आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट.

flood in Abujhmad
बाढ़ पीड़ितों का दर्द (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 2, 2026 at 10:19 AM IST

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नारायणपुर: अबूझमाड़ क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित ग्राम ब्रेहबेड़ा और कदेर के ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरण के लिए शनिवार को घंटों इंतजार करना पड़ा. ग्रामीणों का आरोप है कि सचिव और सरपंच ने उन्हें सुबह 10 बजे ही बुला लिया था, उनको बताया था कि मंत्री केदार कश्यप स्वयं राहत सामग्री वितरित करने आएंगे. लेकिन शाम करीब 4 बजे तक मंत्री नहीं पहुंचे. इस दौरान राहत सामग्री ग्रामीणों के सामने रखी रही, जिससे बाढ़ की मार झेल रहे लोग निराश और परेशान नजर आए.

बाढ़ पीड़ितों का दर्द

वहीं मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मार्ग की खराब स्थिति के कारण वे ब्रेहबेड़ा नहीं पहुंच सके और राहत सामग्री का वितरण जिला पंचायत सदस्य एवं अधिकारियों के माध्यम से कराया गया.

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28–29 जुलाई की बारिश ने मचाई भारी तबाही

अबूझमाड़ में 28 एवं 29 जुलाई की रात हुई मूसलाधार बारिश ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई. कई गांव जलमग्न हो गए और नदी-नाले उफान पर आ गए। सबसे अधिक नुकसान ग्राम ब्रेहबेड़ा और कदेर में हुआ, जहां तेज बहाव में 30 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त या बह गए. इस प्राकृतिक आपदा ने कई परिवारों को बेघर कर दिया और उनके दैनिक उपयोग की सारी सामग्री बारिश में बह गई.

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2 बच्चों की गई थी हादसे में जान

बाढ़ में ब्रेहबेड़ा गांव 2 मासूम बच्चियों की भी मौत हो गई. घटना के बाद दोनों गांवों के लगभग 30 परिवार के सदस्य राहत और पुनर्वास की उम्मीद में प्रशासन की ओर देख रहे हैं. शनिवार को दोनों गांवों के प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरण के लिए ब्रेहबेड़ा में बुलाया गया था. ग्रामीणों के आरोप है कि उन्हें सुबह 10 बजे ही पहुंचने के लिए कहा गया था. राहत सामग्री भी मौके पर पहुंचाकर व्यवस्थित रूप से रख दी गई थी. ग्रामीणों का कहना है कि सचिव और सरपंच ने जानकारी दी थी कि छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री एवं नारायणपुर विधायक केदार कश्यप स्वयं राहत सामग्री वितरित करने आने वाले हैं. इसी उम्मीद में महिलाएं, बुजुर्ग और अन्य पीड़ित ग्रामीण घंटों तक मौके पर बैठे रहे. समय बीतता गया, लेकिन दोपहर से शाम 4 बजे तक मंत्री का काफिला नहीं पहुंचा.

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मंत्री के आने का इंतजार करते रहे पीड़ित

ग्रामीणों ने बताया कि राहत सामग्री सामने होने के बावजूद उसका वितरण नहीं किया गया, जिससे बाढ़ से प्रभावित लोग निराश और आक्रोशित दिखाई दिए. ग्रामीणों ने बताया कि जिन परिवारों का सब कुछ बाढ़ में बह गया, उनके लिए राहत सामग्री अत्यंत आवश्यक थी. उनका कहना था कि यदि मंत्री किसी वजह से नहीं आ सकते थे तो प्रशासन को बिना देरी किए सामग्री का वितरण कर देना चाहिए था, ऐसे देर शाम तक बैठा कर रखने की जरूरत नहीं थी.

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बाढ़ पीड़ितों का दर्द

पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें कई घंटों तक केवल मंत्री के लिए इंतजार कराया गया जबकि उनकी तत्काल जरूरत भोजन, कपड़े और दैनिक उपयोग की सामग्री थी. पूरे मामले पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रारंभिक योजना के अनुसार उन्हें ब्रेहबेड़ा जाना था, लेकिन मार्ग की खराब स्थिति के कारण वहां पहुंचना संभव नहीं हो सका. उन्होंने बताया कि राहत सामग्री का वितरण जिला पंचायत सदस्य तथा प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से करा दिया गया है ताकि प्रभावित परिवारों को सहायता मिलने में देरी न हो.

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ब्रेहबेड़ा पहुंचना था मंत्री केदार कश्यप को

ब्रेहबेड़ा नहीं पहुंच पाने के बाद मंत्री केदार कश्यप ने डोंडरीबेड़ा गांव का दौरा किया. वहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की, राहत सामग्री वितरित की तथा आर्थिक सहायता के लिए चेक भी प्रदान किए. इस दौरान मंत्री ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं तथा सभी प्रभावित परिवारों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी.

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हमें बताया गया था कि मंत्री केदार कश्यप यहां आकर हमें राहत सामग्री बांटेंगे. लेकिन अभी तक वो नहीं आएं हैं इससे हम निराश हैं. बाढ़ की वजह से हमारा पूरा गांव बर्बाद हो गया है: बुद्धू नूरेटी, पीड़ित ग्रामीण

पंचायत स्तर पर हमें ये बताया गया था कि आज राहत सामग्री का वितरण यहां किया जाएगा लेकिन हमें राहत सामग्री अभी तक नहीं मिली: सोनारू राम हिचामी, पीड़ित ग्रामीण

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हमें खाने के सामान की भारी दिक्कत हो रही है. खाने पीने का सामान मिल जाता है तो हमारी तकलीफ कम हो जाती. जिन दिन बाढ़ आया हम अपने जानवर लेकर पहाड़ पर चले गए. अगर थोड़ी देर और होती तो नुकसान और ज्यादा होता: लालसू नुरेटी, पीड़ित ग्रामीण

इस दुखद घड़ी में हम हर मदद के लिए इनके साथ खड़े हैं. जिला प्रशासन को हमने कहा है कि हर संभव मदद इनको दिलाएं. बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है. प्रभावित लोगों तक हमें पहुंचना था लेकिन रास्ता खराब होने के चलते हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा: केदार कश्यप, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन

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राहत वितरण व्यवस्था पर सवाल

अबूझमाड़ में आई बाढ़ ने सैकड़ों परिवारों का जीवन प्रभावित कर दिया है. ऐसे समय में राहत सामग्री पीड़ितों के लिए जीवनरेखा के समान है. हालांकि प्रशासन का कहना है कि सहायता पहुंचा दी गई है, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी राहत वितरण में हुई देरी ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आपदा की घड़ी में राहत कार्यों का उद्देश्य केवल सामग्री पहुंचाना ही नहीं, बल्कि समय पर और सम्मानजनक तरीके से जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना भी होना चाहिए, ऐसे में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय भविष्य में इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी है.

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