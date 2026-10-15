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बस्तर में छलका बाढ़ पीड़ितों का दर्द, मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन, जगदलपुर चक्काजाम की चेतावनी

बस्तर में छलका बाढ़ पीड़ितों का दर्द ( ETV Bharat )

जगदलपुर: बाढ़ ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इस बार जमकर तबाही मचाई. बस्तर में सबसे ज्यादा नुकसान बाढ़ से हुआ. किसानों की खड़ी फसल खेतों में डूब गई. घर से लेकर दुकान तक पानी में समा गए. लगातार बांधों से छोड़ा गया पानी नदियों के जलस्तर को बढ़ाता रहा, जिससे बाढ़ कई दिनों तक बना रहा. बाढ़ ने जहां किसानों की आर्थिक रुप से कमर तोड़ दी, वहीं मकान में रखा गया अनाज भी भीगकर खराब हो गया. किसान दाने-दाने को मोहताज हो गया.

बाढ़ पीड़ितों का छलका दर्द बाढ़ पीड़ित किसान अब सरकार मदद और मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं. बस्तर जिला मुख्यालय में आज किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किसान कांग्रेस के बैनर तले किया. किसानों ने बस्तर कलेक्ट्रेट का घेराव कर वहां नारेबाजी की. किसानों की मांग थी कि सरकार मुआवजे का सर्वे कर उनको आर्थिक मदद जल्द से जल्द दे. बस्तर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने आए किसानों के साथ उनके परिवारवाले भी मौजूद थे. किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दस दिनों के भीतर उनको आर्थिक मदद नहीं दी जाती है, तो जगदलपुर में ट्रैक्टर से चक्काजाम करने को बाध्य होंगे.