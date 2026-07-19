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ग्रेटर नोएडा में बाढ़ का खतरा, हिंडन नदी का पानी घरों में घुसा, प्रशासन अलर्ट

हालात की गंभीरता को देखते हुए DM के निर्देश पर ADM अजीत कुमार ने टीम के साथ खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और राहत व बचाव कार्य को तेज कर दिया है.

ग्रेटर नोएडा: हिंडन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटीय इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल है. पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद गाजियाबाद बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. इससे हिंडन नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है. नदी का पानी कई रिहाइशी इलाकों और घरों तक पहुंच चुका है.

ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के डूब क्षेत्रों में इस समय हाई अलर्ट है. बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए 18 बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, विद्युत विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमें चौबीसों घंटे जमीन पर तैनात हैं. बाढ़ का सबसे घातक असर गाजियाबाद बॉर्डर पर स्थित यूसुफपुर चक शाहबेरी गांव में देखा जा रहा है. यहां हिंडन के किनारे से 200 मीटर अंदर तक कॉलोनियों में पानी भर गया है, जिससे सैकड़ों घर जलमग्न हो चुके हैं.

प्रशासन लगातार लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है. इस पूरी स्थिति और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर मौके पर मौजूद ADM अजीत कुमार ने बताया कि हिंडन का जल स्तर बढ़ने से कुछ घरों में पानी भरा है, जिन्हें तुरंत खाली कराया जा रहा है. हमारी सभी टीमें, जिसमें स्वास्थ्य और पुलिस विभाग शामिल हैं, पूरी तरह अलर्ट पर हैं. जल स्तर की लगातार निगरानी की जा रही है. शेल्टर होम में प्रभावितों के ठहरने की व्यवस्था है और मुनादी कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है.

प्रशासन ने अब तक एहतियात के तौर पर 20 से ज्यादा घरों को खाली कराकर लोगों को बाढ़ रिलीफ कैम्प में शिफ्ट किया है. यहां उनके रहने और खाने-पीने का पुख्ता इंतजाम किया गया है. खतरे को भांप बड़ी संख्या में लोग खुद ही अपना सामान समेटकर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं. मौसम विभाग और केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक, हिंडन के जलस्तर में अभी और बढ़ोतरी होने की आशंका है. अगर पानी का स्तर और बढ़ा, तो हैबतपुर, चोटपुर, बहलोलपुर, छिजारसी और कुलेसरा जैसे डूब क्षेत्रों में बने लाखों मकान इसकी चपेट में आ सकते हैं. प्रशासन इन सभी संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए है.

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