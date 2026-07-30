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पहली बारिश में टूटी 15 करोड़ से अधिक की नहर लाइनिंग, किसानों की फसल नष्ट

किसानों के खेत में पानी भरने से फसल को नुकसान हुआ है.

15 crore canal broke down
पहली बारिश में टूटी 15 करोड़ से अधिक की नहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 30, 2026 at 7:00 PM IST

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कांकेर: उत्तर बस्तर के कांकेर जिले में लगातार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं. बारिश की वजह से शहर सहित ग्रामीण इलाके के लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है. बारिश से निर्माण कार्यों की भी पोल खुल रही है. शामतरा गांव में 15 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी नहर लाइनिंग, पहली ही बारिश में टूट गई है.

पहली ही बारिश में खुली पोल

दरअसल किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए दुधावा डैम से सोनपुर तक नहर लाइनिंग बनाई गई. 15 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से बनी नहर लाइनिंग पहली ही बारिश नहीं झेल पाई और शामतरा के पास ढह गई है. ऐसे में फसल चौपट होने से ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं.

पहली बारिश में टूटी 15 करोड़ से अधिक की नहर (ETV Bharat)

नहर नाली के टूटने के कारण बड़ा गड्ढा बन गया है, जहां से पानी लगातार तेज गति से बह रहा है. ग्रामीणों ने पहले नहर लाइनिंग के निर्माण कार्य को लेकर आपत्ति जताई थी. ग्रामीणों ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए विरोध भी किया था. लेकिन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया गया. अब नतीजा सामने आ चुका है.

15 crore canal broke down
टूट गई 15 करोड़ की नहर (ETV Bharat)

किसानों की उम्मीदें टूटी

नहर लाइनिंग के टूटने से किसानों के सिंचाई की उम्मीद भी अब टूट चुकी है. नहर टूटने से पानी का तेज बहाव तालाब के मेड़ को तोड़कर किसानों की फसलों तक पहुंच गया है. 20 से ज्यादा किसानों की 30-35 एकड़ से अधिक फसलों को नुकसान हुआ है. विभागीय लापरवाही और निर्माण की गुणवत्ता ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. जिससे सभी किसान बेहद परेशान है.

15 crore canal broke down
टूट गई 15 करोड़ की नहर (ETV Bharat)

2025 में नहर बनी है. यह लापरवाही पूर्वक बनाने की वजह से टूटी है. गांव वालों ने समझाइश भी दी थी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया. हमने कहा था कि गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए. जलभराव बना हुआ है: विष्णु प्रसाद सरोज,किसान

15 crore canal broke down
टूट गई 15 करोड़ की नहर (ETV Bharat)

विरोध करने पर माने नहीं और अपने हिसाब से काम किया गया. अब खेत में पूरा पानी भर गया है. 40-45 एकड़ खेत में पानी भरा है: पन्नालाल प्रधान, ग्रामीण

क्या कहते हैं अधिकारी

इस मामले में जल संसाधन विभाग के अधिकारी का कहना है कि वर्तमान में दुधवा जलाशय से केनाल में पानी छोड़ा नहीं गया है.यह पानी भारतमाला परियोजना के तहत किये गये कार्यों से आने वाले पानी के आए दबाव के कारण टूटा है. पूर्व में जब मामले की शिकायत की गई थी, तब ठेकेदार को हटा दिया गया था.

15 crore canal broke down
टूट गई 15 करोड़ की नहर (ETV Bharat)

हमने साइट का जायजा लिया. अभी डैम का गेट नहीं खुला है, कैनाल में पानी नहीं आ रहा है. आखिर ये पानी कहां से आया, इसके लिए हमने जायजा लिया. दरअसल भारतमाला की रोड के कैचमेंट के पानी को कैनाल में डाला गया है. सुपरपास को भी क्षतिग्रस्त कर पुलिया बनाया गया है. पुलिया का पानी भी कैनाल में आया है. लो एरिया में ओवरफ्लो होकर पानी नीचे तालाब में चला गया. कैनाल में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आया है. पिछले साल गुणवत्ता पर सवाल उठा था तो हमने ठेकेदार को हटा दिया था: धर्मेंद्र मेश्राम, अधिकारी जल संसाधन विभाग

अधिकारी ने दिया भरोसा

जल संसाधन विभाग के अधिकारी का कहना है कि अभी जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उसका मूल्यांकन कर शासन को भेजा जाएगा.

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