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मानसून में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने जगह-जगह मॉकड्रिल, किया गया लाइव डेमो और अभ्यास

मानसून में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने जगह-जगह मॉकड्रिल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बेमेतरा/कोरिया: मानसून के सीजन में संभावित बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जिलों में मॉकड्रिल की गई. प्रशासनिक तैयारियों और सुरक्षा बलों की कार्यकुशलता को परखने के लिए ये तैयारी की जा रही है. इसी कड़ी में बेमेतरा जिले में शिवनाथ नदी के अमोरा घाट पर भी लाइव डेमो किया गया. इस दौरान बेमेतरा की कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगोई एवं एसपी त्रिलोक बंसल मौजूद थे.

इस मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ (SDRF) दुर्ग की विशेष टीम और नगर सेना के जवानों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया. अभ्यास के दौरान सुरक्षा बलों ने बाढ़ जैसी आपात स्थिति में फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकालने का सफल प्रदर्शन किया. इसके साथ ही, नदी में अचानक नाव पलटने जैसी गंभीर दुर्घटनाओं से निपटने के लिए किए भी रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रैक्टिस की.

बेमेतरा जिले में शिवनाथ नदी के अमोरा घाट पर मॉकड्रिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिले में किसी भी तरह की आपात स्थिति या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रशासनिक अमला 24 घंटे तैयार है. पूरी टीम पूरी तरह मुस्तैद और सतर्क है.- प्रतिष्ठा ममगोई, कलेक्टर बेमेतरा

कोरिया में भी तालाब में डूबते लोगों का रेस्क्यू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरिया में भी तालाब में डूबते लोगों का रेस्क्यू

कोरिया जिले में भी संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखा गया. इसके लिए झुमका जलाशय क्षेत्र में व्यापक मॉकड्रिल आयोजित की गई. इस दौरान अंडरग्राउंड माइन में फंसे तीन कर्मियों और झुमका जलाशय में डूबे तीन लोगों के रेस्क्यू किया गया.

बेमेतरा, कोरिया समेत कई जिलों में प्रशासन ने संयुक्त टीम के साथ प्रैक्टिस की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अभ्यास के पहले चरण में चरचा आरओ अंडरग्राउंड माइन में तीन कर्मियों के फंसे होने का डेमो बनाया गया. सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची अंधेरे और बारिश के बीच अभियान चलाकर कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला. वहीं दूसरे चरण में झुमका जलाशय में तीन लोगों के गहरे पानी में डूबने की सूचना पर फायर एवं रेस्क्यू टीम ने मोटर बोट और बचाव उपकरणों की मदद से रेस्क्यू किया.

बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का डेमो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)