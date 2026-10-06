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लखनऊ : बाढ़ के कहर से आफत, राशन-पानी और बिजली संकट से हाहाकार, कई दिनों से घरों में कैद हैं लोग

बाढ़ के कहर से आफत ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. फैजुल्लागंज सहित शहर के कई तटीय और निचले इलाकों में जलस्तर लगातार बढ़ने से हालात और गंभीर होते जा रहे हैं. मुख्य रास्तों पर राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन गलियों के अंदर बने घरों तक मदद पहुंचाना अभी भी बड़ी चुनौती है.

बाढ़ में फंसे अभय सिंह ने बताया कि उनका परिवार छह दिन से घर में कैद है. लगातार घर के अंदर रहने से अब मानसिक दबाव भी बढ़ने लगा है. उन्होंने बताया कि घर में रखा राशन भी खत्म होने की स्थिति में है. जिला प्रशासन की तरफ से कुछ सामान मिला है, लेकिन उससे कई दिनों तक परिवार चलाना आसान नहीं है. अभय का कहना है कि सबसे बड़ा डर यह है कि अगर परिवार में कोई अचानक बीमार पड़ गया तो उसे पानी के बीच अस्पताल तक कैसे ले जाएंगे.

क्षेत्र में रहने वाले गौरव मिश्रा ने बताया कि उनके घर पर एक बार राशन पहुंचा था, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है. उनका कहना है कि पीने के लिए चार बोतल पानी दिया गया था, जो अब खत्म हो चुका है. आसपास नाव से पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका घर गली के अंदर है, इसलिए वहां तक पहुंचने में परेशानी हो रही है. गौरव के मुताबिक, इलाके में बिजली भी नहीं है. मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो चुके हैं और चार्जिंग की व्यवस्था नहीं होने से बाहर लोगों से संपर्क करना भी मुश्किल हो गया है.

फैजुल्लागंज में कई परिवार ऐसे हैं, जो पिछले कई दिनों से अपने घरों में फंसे हुए हैं. कुछ मकान निचले इलाकों में होने की वजह से पानी से घिरे हैं, तो कई घर गलियों के अंदर हैं, जहां नाव पहुंचाना मुश्किल हो रहा है. इसका सीधा असर खाने-पीने के सामान और दूसरी जरूरी चीजों पर पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि पानी के बीच घर से बाहर निकलना संभव नहीं है और राहत के लिए भी उन्हें नाव का इंतजार करना पड़ रहा है.

ईटीवी भारत की टीम ने फैजुल्लागंज पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की और मौके पर हालात को समझने की कोशिश की, जहां लोगों ने बताया कि प्रशासन की ओर से मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन कई परिवारों की जरूरत के हिसाब से यह मदद पर्याप्त नहीं है.

मंजू मिश्रा ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि कुछ दिनों में पानी कम हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इससे अब बेचैनी और बढ़ गई है. उनका कहना है कि घर के निचले हिस्से में पानी भरा हुआ है और परिवार पहली मंजिल पर रहने को मजबूर है. किचन भी नीचे ही है, इसलिए खाना बनाना मुश्किल हो गया है. ऊपर से गैस सिलेंडर भी खत्म हो चुका है. ऐसे में परिवार के सामने खाने-पीने की परेशानी बढ़ती जा रही है.



बाढ़ का भरा पानी (Photo Credit; ETV Bharat)

डर का माहौल

विवेक वर्मा का कहना है कि घर में छोटे बच्चे हैं और लगातार कई दिनों से ऐसी स्थिति में रहना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है. बिजली नहीं होने की वजह से दिन और रात काटना कठिन हो गया है. विवेक ने बताया कि उन्होंने इससे पहले ऐसे हालात नहीं देखे. लगातार बढ़ते पानी की वजह से अब परिवार में डर का माहौल है.



फैजुल्लागंज में सिर्फ राशन और पानी की समस्या नहीं है. बिजली कटने की वजह से लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क भी प्रभावित हो रहा है. जिन घरों तक नाव नहीं पहुंच रही, वहां रहने वाले लोगों के सामने यह चिंता भी बनी हुई है कि किसी जरूरी स्थिति में वे प्रशासन या अपने रिश्तेदारों तक सूचना कैसे पहुंचाएंगे.

बाढ़ का भरा पानी (Photo Credit; ETV Bharat)

जुगाड़ की नाव

इसी बीच कुछ परिवारों ने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए स्थानीय स्तर पर भी इंतजाम किए हैं. पवन बिहार के रहने वाले अजीत कुमार ने उपलब्ध घरेलू सामान और संसाधनों की मदद से जुगाड़ की नाव तैयार की है. उनका कहना है कि बाढ़ के बीच छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. ऐसे में उन्होंने अपने स्तर पर यह व्यवस्था तैयार की.



नाव चालकों पर मनमानी वसूली का आरोप

फैजुल्लागंज में लोगों ने नावों के संचालन को लेकर भी शिकायतें की हैं. कुछ बाढ़ प्रभावित लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ नाव चालक लोगों से प्रति व्यक्ति 100 रुपये तक मांग रहे हैं. उनका कहना है कि पैसे नहीं देने पर नाव में बैठाने से मना किया जाता है. कैलाश विहार निवासी उत्कर्ष मिश्रा ने भी इस तरह की शिकायत करते हुए नावों के संचालन की निगरानी कराने की मांग की है.

बाढ़ का भरा पानी (Photo Credit; ETV Bharat)

राहत पूरी तरह पहुंचाना मुश्किल

ममता मिश्रा ने बताया कि प्रशासन की तरफ से लोगों की मदद के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बाढ़ का दायरा बढ़ने की वजह से हर परिवार तक राहत पूरी तरह पहुंचाना मुश्किल हो रहा है. उनका कहना है कि कई जगह गलियां ऐसी हैं, जहां नाव भी नहीं पहुंच पा रही है. ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों तक राशन, पीने का पानी और जरूरी सामान पहुंचाना बड़ी चुनौती बना हुआ है. उनका कहना है कि हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं और अंदर के इलाकों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है.

क्या कहते हैं नगर आयुक्त ?

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन, नगर निगम, एसडीआरएफ और पुलिस विभाग समेत कई विभागों की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं. उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन की कमी न हो, इसके लिए नावों के जरिए लगातार राशन पहुंचाया और बांटा जा रहा है. नगर आयुक्त के मुताबिक, करीब 50 नावें अलग-अलग क्षेत्रों में लगाई गई हैं और इनके संचालन की निगरानी भी की जा रही है.

बाढ़ का भरा पानी (Photo Credit; ETV Bharat)

दवाओं का छिड़काव

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में ही चिकित्सा कैंप बनाया गया है और शेल्टर होम में भी डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है. उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से लोगों को हर संभव सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है.



बाढ़ का भरा पानी (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ डीएम विशाख जी अय्यर ने ईटीवी भारत को बताया कि गोमती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और आज भी जलस्तर में थोड़ी बढ़ोतरी की संभावना है। उनके मुताबिक बुधवार से जलस्तर स्थिर होने की उम्मीद है। इसके बाद धीरे-धीरे पानी कम होना शुरू होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लग सकता है।

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