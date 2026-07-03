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गोरखपुर: कोलिया-गाहासाण तटबंध पर तेजी से बदला जा रहा नदी का रुख

गोरखपुर: गोरखपुर इस साल बाढ़ को लेकर तैयारियां जोरों पर है. सभी संवेदनशील बांधों पर रेंनकट, रैट कट को चिंहित कर भरा जा रहा है. साथ ही बांधों के किनारे बोल्डर पीचिंग का काम भी चल रहा है. सबसे संवेदनशील बांध जो बीते साल परेशानी का सबब बन गया था.

कोलिया-गाहासाण तटबंध उसके किनारे बसे गांवों को सुरक्षित करने के लिए नदी की धारा को मोड़ने का काम तेजी से चल रहा है. बांध के किनारे से बह रही राप्ती नदी ने बीते साल जबरदस्त कटान की थी और करीब 12 गांव के 50000 से अधिक आबादी, नदी के मुहाने पर आ गये थे, लेकिन ग्रामीणों और अधिकारियों के समग्र प्रयास से, कटान को रोक दिया गया था, उसी संवेदनशील जगह पर इस बार नदी के तलहटी से बोल्डर से पीचिंग का कार्य कराया जा रहा है.



ड्रेनेज खंड गोरखपुर के जूनियर इंजीनियर अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि राप्ती नदी के बाएं तट पर स्थित गहासाड़-कोलिया तटबंध के ग्राम उतरासोत के समीप किलोमीटर 7.350 से 7.900 के बीच कटाव निरोधक कार्य तेजी से कराया जा रहा है.

विभाग के अनुसार, परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और इसे 30 जुलाई तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है. विभाग का कहना है कि कार्य पूरा होने के बाद बाढ़ के दौरान भी नदी की धारा विपरीत दिशा में रहने के कारण तटबंध सुरक्षित रहेगा और आसपास के करीब 10 से 12 गांवों को कटाव के खतरे से राहत मिलेगी.



बीते वर्ष बाढ़ के दौरान इस क्षेत्र में प्रतिदिन दो से तीन मीटर तक कटाव हो रहा था. स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि सिंचाई मंत्री सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लगातार निगरानी की थी और रात-दिन कार्य कर किसी तरह अस्थायी रूप से कटाव को रोका गया था.



उन्होंने बताया कि अब लगभग 16 करोड़ रुपये की लागत से 700 मीटर लंबाई में स्थायी कटाव निरोधक कार्य कराया जा रहा है. परियोजना स्थल पर छह पोकलेन मशीनें, दो जेसीबी और कई टिपर लगातार कार्य में लगे हैं. दिन-रात चल रहे अभियान के चलते अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है और इस माह के अंत तक स्टोन पिचिंग सहित सभी प्रमुख कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे.