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वाराणसी में सीवर बैक-फ्लो रोकने को बनेगा फ्लड पिलर, 24 घंटे काम करेगा कंट्रोल रूम

वाराणसी: वरुणा नदी के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ के समय सीवर के बैक-फ्लो को बाधित करने के लिए नगर निगम 'फ्लड पिलर' बनाने की योजना बना रहा है. दूसरी ओर शहर में हो रही लगातार बारिश के कारण तैरते कचरे यानि कि फ्लोटिंग मैटेरियल से गली पिट जाम हो रहे हैं, जिससे जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है. इसको लेकर नगर निगम ने जहां 24 घंटे में समस्या निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम बनाया है तो वहीं महापौर ने स्वास्थ्य, सामान्य और जलकल विभाग को आपस में बेहतर समन्वय बनाकर गली पिटों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.







24 घंटे समस्या निस्तारण को कंट्रोल रूम

बता दे कि बुधवार को जलजमाव की समीक्षा बैठक के दौरान महापौर अशोक तिवारी ने स्पष्ट किया कि, इस कार्य के लिए सहायक अभियंताओं और अवर अभियंताओं की जवाबदेही तय की जाएगी और जहां जरूरत हो वहां नए गली पिट बनाए जाएंगे.इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ और बारिश से उत्पन्न जलजमाव की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक अलग कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश दिया है, ताकि समस्याओं का निस्तारण 24 घंटे के भीतर हो सके.





जलभराव से निपटने को 85 पंप तैनात

इस दौरान मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र ने बताया कि, निचले इलाकों से पानी निकालने के लिए 85 पंप लगाए गए हैं. इसके साथ ही जलभराव वाले क्षेत्रों में मच्छरों के पनपने से रोकने के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव कराने का आदेश भी दिया गया.





नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि बीएचयू अस्पताल में हाल ही में हुए जलभराव पर नगर निगम की नजर है.इसके लिए बीएचयू प्रशासन के साथ मिलकर 'स्टॉर्म वॉटर' योजना बनाई जा रही है और सीएंडडीएस से प्रस्तावित नाले की ड्राइंग-डिजाइन मांगी गई है, जिस प्रकार तेलियाबाग मार्ग पर जलजमाव का स्थायी समाधान निकाला गया, उसी तर्ज पर बीएचयू और लंका गेट क्षेत्र की समस्या को दूर किया जाएगा.





त्रिनेत्र भवन से देखी शहर की स्थिति

समीक्षा बैठक के बाद महापौर ने स्मार्ट सिटी स्थित त्रिनेत्र भवन में लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड के माध्यम से पूरे शहर में जलजमाव की स्थिति का जायजा लिया इस दौरान राहत की बात यह रही कि शहर के ज्यादातर मुख्य मार्गों पर जलभराव देखने को नहीं मिला.

जलकल विभाग ने दिया अल्टीमेटम

शहर के घने व्यावसायिक क्षेत्र हड़हा में सीवर लाइन के ऊपर किए गए अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम व जलकल विभाग सख्त हो गया है.जलकल विभाग ने ऐसे भवन स्वामी को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर सीवर लाइन पर बने अवैध,पक्के निर्माण को स्वतः हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं.दरअसल,विभागीय जांच व स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि,कोतवाली जोन में कॉम्प्लेक्स भवन के नीचे से जलकल विभाग की पुरानी गहरी सीवर लाइन गुजरती है, जो राम सिंह अखाड़ा होते हुए दशाश्वमेध जोनल कार्यालय परिसर में मुख्य चैंबर से मिलकर निस्तारित होती है.



भवन स्वामी द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के सीवर लाइन के ठीक ऊपर पक्का निर्माण करा लिया गया है. इस अवैध निर्माण के कारण नीचे से गुजरने वाली सीवर लाइन पूरी तरह बंद हो चुकी है। सीवर लाइन चोक होने से हड़हा, दालमंडी, काशीपुरा एवं पियरी क्षेत्र में जगह-जगह सीवर ओवरफ्लो और जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है.







जलकल विभाग के महाप्रबंधक अनूप सिंह अनुसार, सीवर लाइन पर निर्माण करना उप्र जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है. यदि सात दिवस के भीतर भवन स्वामी अपने व्यय पर अवैध निर्माण हटाकर विभाग को सूचित नहीं करता है, तो नगर निगम व जलकल विभाग द्वारा नियमानुसार अवैध निर्माण ढहाने की ध्वस्तीकरण कार्रवाई करने को बाध्य होगा.साथ ही इस पूरी कार्रवाई में होने वाला समस्त खर्च संबंधित भवन स्वामी से ही वसूला जाएगा.



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