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बाढ़ जैसा BHU का जलभराव; मरीजों की परेशानी, मुश्किलों में मुस्कराते तीमारदार, देखिए PHOTOS

सुंदरलाल अस्पताल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पानी भरने से जूझते दिखे मरीज.

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पानी-पानी हुआ अस्पताल लेकिन फिर भी मरीजों के हंसते हौसले कंधे और गोद में लदे दिखाई दिए. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 1:14 PM IST

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वाराणसी: ये तस्वीरें यूपी के किसी जिले की बाढ़ की नहीं हैं बल्कि, ये बीएचयू हॉस्पिटल में जलभराव की हैं, जहां अस्पताल में लगातार हुई बारिश का पानी भरने से लोग जूझते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई पेशेंट को कंधे पर लादे अस्पताल की ओर जा रहा, तो कोई अपने बच्चे को गोद में उठाए खिलखिलाते हुए जाते नज़र आ रहा है.

बाढ़ जैसा मंज़र. (Video Credit; ETV Bharat)

लगातार 2 दिनों तक बारिश होने के बाद बादल थम तो गए हैं, लेकिन 2 दिनों की जो फजीहत लोगों को झेलनी पड़ी, शहर में पानी बरसाने के बाद जगह-जगह पर जल जमाव ने लोगों को सहमा दिया. सबसे ज्यादा भयावय और डरा देने वाली तस्वीर सर सुंदरलाल अस्पताल काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सामने आई. यहां पर कैंपस के अंदर पानी भरने से पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ी.

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बच्चों को कंधे पर लादकर ले जाते दिखे परिजन. (Photo Credit; ETV Bharat)

कमर तक पानी भरा होने की वजह से अस्पताल के गेट से बहुत लोग वापस लौट गए और बहुत लोग इसी पानी से होते हुए अपनों को दिखाने के लिए पहुंचे. कई लोग तो पेशेंट को डिस्चार्ज करके गोदी में उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए. स्ट्रेचर पर गंभीर मरीजों से लेकर छोटे बच्चों तक पानी से होकर ही गुजरना पड़ा.

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बाढ़ से परेशान मरीज. (Photo Credit; ETV Bharat)

बता दें, यहां ये परेशानी लंबे वक्त से बनी हुई है. अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि संदर्भ में कई बार नगर निगम और संदर्भित विभागों को बताया गया है, लेकिन अब तक इसका निस्तारण नहीं हो पाया. बनारस के अलग-अलग इलाकों से यहां आने वाले लोगों को बहुत ज्यादा समस्या हुई.

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हॉस्पिटल में भरा पानी. (Photo Credit; ETV Bharat)
सर सुंदरलाल अस्पताल की ये तस्वीर हर साल बारिश में सामने आती है. यहां प्रतिदिन 5000 से ज्यादा मरीज का इलाज होता है, लेकिन ये समस्या ठीक नहीं हो रही है. अस्पताल प्रबंधन को हर साल करोड़ों रुपए का बजट मिलता है लेकिन फिर भी यहां अव्यवस्था बनी हुई है. इस बार भी लगभग 8 घंटे तक बीएचयू का अस्पताल कैंपस पानी में डूबा रहा और मंगलवार देर रात तक लगभग 5 जनरेटर और पंप लगाकर पानी निकालने का काम पूरा किया गया. इसका स्थाई समाधान अब तक नहीं होने से लोगों के सामने बड़ा संकट पैदा होता जा रहा है.

ये भी पढ़ें- लाइव यूपी में बाढ़-बारिश का कहर; बलिया में बाढ़ से हालात खराब, उन्नाव में गहराया संकट

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