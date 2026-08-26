बाढ़ जैसा BHU का जलभराव; मरीजों की परेशानी, मुश्किलों में मुस्कराते तीमारदार, देखिए PHOTOS
सुंदरलाल अस्पताल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पानी भरने से जूझते दिखे मरीज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 1:14 PM IST
वाराणसी: ये तस्वीरें यूपी के किसी जिले की बाढ़ की नहीं हैं बल्कि, ये बीएचयू हॉस्पिटल में जलभराव की हैं, जहां अस्पताल में लगातार हुई बारिश का पानी भरने से लोग जूझते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई पेशेंट को कंधे पर लादे अस्पताल की ओर जा रहा, तो कोई अपने बच्चे को गोद में उठाए खिलखिलाते हुए जाते नज़र आ रहा है.
लगातार 2 दिनों तक बारिश होने के बाद बादल थम तो गए हैं, लेकिन 2 दिनों की जो फजीहत लोगों को झेलनी पड़ी, शहर में पानी बरसाने के बाद जगह-जगह पर जल जमाव ने लोगों को सहमा दिया. सबसे ज्यादा भयावय और डरा देने वाली तस्वीर सर सुंदरलाल अस्पताल काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सामने आई. यहां पर कैंपस के अंदर पानी भरने से पहुंचने वाले मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ी.
कमर तक पानी भरा होने की वजह से अस्पताल के गेट से बहुत लोग वापस लौट गए और बहुत लोग इसी पानी से होते हुए अपनों को दिखाने के लिए पहुंचे. कई लोग तो पेशेंट को डिस्चार्ज करके गोदी में उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए. स्ट्रेचर पर गंभीर मरीजों से लेकर छोटे बच्चों तक पानी से होकर ही गुजरना पड़ा.
बता दें, यहां ये परेशानी लंबे वक्त से बनी हुई है. अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि संदर्भ में कई बार नगर निगम और संदर्भित विभागों को बताया गया है, लेकिन अब तक इसका निस्तारण नहीं हो पाया. बनारस के अलग-अलग इलाकों से यहां आने वाले लोगों को बहुत ज्यादा समस्या हुई.
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