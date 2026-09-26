महासमुंद में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश से बढ़ा महानदी का जलस्तर, मैदान में उतरी रेस्क्यू टीम
जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से दर्जनों गांव में मुनादी के जरिए अलर्ट जारी किया है. राहुल भोई की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 26, 2026 at 2:47 PM IST
महासमुंद: लगातार हो रही बारिश से जिले में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. महानदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोग डरे हुए हैं. जिला प्रशासन की टीम भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है. लोगों से जिला प्रशासन की टीम अपील कर रही है कि वो नदी किनारे नहीं जाए. जिला प्रशासन की टीम ने सुरक्षा के लिहाज से दर्जनों गांव में मुनादी के जरिए अलर्ट जारी किया है.
महासमुंद में बाढ़ जैसे हालात
शनिवार के दिन महानदी का जलस्तर बढ़ने के चलते ग्राम ब्राह्मनी में दो गार्ड फंस गए. स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों गार्ड छगन लाल कुर्रे और ईद कुमार टंडन शासकीय मदिरा दुकान पर गार्ड के रूप में तैनात थे. पानी का स्तर बढ़ने के चलते दोनों वहां फंसे हुए थे. दोनों गार्डों ने फोन के जरिए लोगों से मदद मांगी. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन की टीम को इस बात की खबर दी. जिला प्रशासन की टीम ने दोनों गार्डों को वहां से रेस्क्यू किया. रेक्स्यू किए गए गार्डों ने बताया कि उन्होने वीडियो बनाकर भी जिला प्रशासन से मदद मांगी थी. समय पर मदद मिलने के चलते वो बच गए.
गंगरेल बांध से पानी छोड़ने के चलते बढ़ा खतरा
स्थानीय लोगों ने बताया कि धमतरी जिले में भी लगातार हो रही बारिश के चलते गंगरेल बांध का कैचमेंट एरिया पानी से लबालब है. इसकी वजह से गंगरेल डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है. गंगरेल डैम से छोड़े गए पानी के चलते महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. गांव के लोग भी महानदी का जलस्तर बढ़ने से डरे हुए हैं. जिला प्रशासन के अलर्ट का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं. लोगों को नदी किनारे मवेशी ले जाने से भी रोका जा रहा है.
भारी बारिश से बढ़ा महानदी का जलस्तर
जिला प्रशासन की मानें तो 25 सितंबर को गंगरेल बांध में लगातार बढ़ते जलस्तर के बीच जल प्रबंधन और सुरक्षा को देखते हुए पानी नदी में छोड़ा गया था. अलग-अलग समय पर पानी निकासी की मात्रा में बदलाव दर्ज किया गया है, जिसके चलते महानदी के जलप्रवाह की स्थिति भी बदली है.
कलेक्टर ने संभाला मोर्चा
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा, ''जिला प्रशासन महानदी और जिले के नदी-नालों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए है. संभावित जलस्तर वृद्धि को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक एहतियाती व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. ग्रामीणों से अपील है कि वे नदी-नालों के आसपास जाने से बचें और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें.'' फिलहाल प्रशासन की टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी कर रही है और जलस्तर बढ़ने की स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
बाढ़ में इन बातों का रखें ध्यान
- उफनते नदी नालों को पार करने से बचें
- बच्चों को नदी नालों से दूर रखें
- जिला प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें
- जिला प्रशासन की मुनादी पर ध्यान दें
- उफनते रपटे और पुल को पार नहीं करें
- बिजली कड़कने की स्थिति में सुरक्षित जगह पर रहें
- बारिश के दौरान पेड़ के नीचे ठहरने से बचें
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