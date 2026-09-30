बिहार में बाढ़ का हाल देखिए, थाना में घुस गया तीन फिट पानी, पुलिस वालों को नाव से निकालना पड़ा
खतरे के निशान से 79 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंडक, चक्की सुहागपुर ओपी में घुसा तीन फीट से ज्यादा पानी. रिपोर्ट- विवेक कुमार.
Published : September 30, 2026 at 6:23 PM IST
मुजफ्फरपुर : बिहार में बाढ़ का कहर फिर से देखने को मिल रहा है. मुजफ्फरपुर जिले के पश्चिमी इलाकों में गंडक नदी के उफान से बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है. साहेबगंज, पारू और सरैया प्रखंड के निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है. जल संसाधन विभाग के अनुसार, नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इससे तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है.
तीन फीट से ज्यादा पानी घुसा
बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पारू प्रखंड में देखने को मिला है. यहां नवनिर्मित चक्की सुहागपुर थाना (ओपी) परिसर में तीन फीट से ज्यादा पानी घुस गया है. थाना परिसर में जलभराव के बाद वहां तैनात पुलिसकर्मियों को नाव के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया. अब इस इलाके में पुलिस की गश्ती और आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है.
खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंडक
जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, सरैया प्रखंड के रेवा घाट पर गंडक नदी का जलस्तर 55.20 मीटर दर्ज किया गया है. यहां खतरे का निशान 54.41 मीटर है. यानी नदी खतरे के निशान से 79 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है. जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में जलस्तर को बढ़ता हुआ बताया गया है.
गंडक के बढ़ते जलस्तर का असर साहेबगंज, पारू और सरैया के कई गांवों में दिखाई दे रहा है. आधा दर्जन से अधिक गांवों के 200 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जबकि करीब 8 हजार से अधिक लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं. बाढ़ के कारण लोगों के सामने भोजन, पीने के पानी, मवेशियों के चारे और सुरक्षित जगह पर जाने की चुनौती बनी हुई है.
रेवा मंदिर भी पानी से घिरा
गंडक के उफान का असर धार्मिक स्थलों पर भी पड़ा है. सरैया प्रखंड का प्रसिद्ध रेवा मंदिर चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया है. मंदिर परिसर में पानी जमा हो गया है और प्रवेश की सीढ़ियां भी डूब गई हैं. इसके कारण श्रद्धालुओं का आवागमन प्रभावित हुआ है.
प्रशासनिक टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है. वहीं, नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है. प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव की व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है.
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