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बिहार में बाढ़ का हाल देखिए, थाना में घुस गया तीन फिट पानी, पुलिस वालों को नाव से निकालना पड़ा

थाने में घुसा पानी ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर : बिहार में बाढ़ का कहर फिर से देखने को मिल रहा है. मुजफ्फरपुर जिले के पश्चिमी इलाकों में गंडक नदी के उफान से बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है. साहेबगंज, पारू और सरैया प्रखंड के निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है. जल संसाधन विभाग के अनुसार, नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इससे तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है.