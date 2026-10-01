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गंडक की बाढ़ में डूबे गांव.. चूड़ा-सत्तू के सहारे जिंदगी, तटबंध टूटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज

मुजफ्फरपुर में बाढ़ से बड़ी आबादी प्रभावित हुई है. रखने और खाने-पीने तक की दिक्कत शुरू हो गई है. पढ़ें विवेक कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट

Flood In Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हाहाकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 1, 2026 at 4:09 PM IST

9 Min Read
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मुजफ्फरपुर: गंडक नदी के उफान ने मुजफ्फरपुर के पश्चिमी इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों की जिंदगी मुश्किल कर दी है. कहीं नदी का दबाव बढ़ने से तटबंध टूट रहा है तो कहीं घरों में कई फीट तक पानी घुस गया है. लोग अपने घर, सामान, मवेशी और रोजमर्रा की जरूरतों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं.

तटबंध टूटने के बाद बाढ़ से हाहाकार
जिले के पारू प्रखंड के जयमलडुमरी में तटबंध टूटने के बाद बाढ़ का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में फैल गया. वहीं साहेबगंज प्रखंड के माधोपुर हजारी गांव में पिछले तीन दिनों से लोग बाढ़ के पानी के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं. घरों में दो से तीन फीट तक पानी है. चूल्हा-चौका डूब चुका है. बच्चों के लिए खाना बनाना मुश्किल है. ऐसे में कई परिवार चूड़ा, सत्तू और गुड़ के सहारे भूख मिटाने को मजबूर हैं.

गांव में घुसा पानी, लोगों की बढ़ी मुसीबत (ETV Bharat)

कई गांवों में घुसा गंडक का पानी
गुरुवार की सुबह माधोपुर हजारी पंचायत के गोपीगंज में हालात अचानक और बिगड़ गए. तटबंध टूटने के बाद पानी इतनी तेजी से गांव में दाखिल हुआ कि ग्रामीणों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. स्थानीय लोगों और रेस्क्यू टीम के मुताबिक करीब 20 मिनट के भीतर पानी तेजी से फैल गया और देखते ही देखते घरों और रास्तों को अपनी चपेट में ले लिया. ईटीवी संवाददाता ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति को समझने की कोशिश की.

Flood In Muzaffarpur
गांव में घुसा पानी (ETV Bharat)

20 मिनट में बदल गई गांव की तस्वीर
लोग बताते हैं कि गुरुवार की सुबह तक गोपीगंज में सभी अपने रोजमर्रा के काम में लगे थे. गांव के बच्चे स्कूल पहुंचे थे. विद्यालय भी खुला था लेकिन अचानक पानी का दबाव बढ़ा और तटबंध टूट गया. पानी इतनी तेजी से गांव की ओर बढ़ा कि लोगों को अपना जरूरी सामान समेटने का भी समय नहीं मिला. जो जहां था, वहीं से सुरक्षित जगह की ओर भागने लगा.

कई परिवार घरों से निकलकर ऊंचे स्थानों की तरफ पहुंचे. कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर भागे तो कुछ लोग मवेशियों को बचाने की कोशिश करते नजर आए।देखते ही देखते गांव की सड़कें पानी में बदल गईं. घरों के आसपास पानी भर गया और लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जान बचाने की बन गई.

लोगों को खाने-पीने की भी दिक्कत (ETV Bharat)

स्कूल में घुसा पानी, मची अफरा-तफरी
गोपीगंज के मध्य विद्यालय में भी अचानक पानी घुस गया. विद्यालय में पढ़ाई चल रही थी। शिक्षक और बच्चे कुछ समझ पाते, उससे पहले ही पानी तेजी से स्कूल परिसर में पहुंचने लगा. शिक्षकों ने बताया कि बच्चों को तत्काल सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया. बच्चे डर के माहौल में विद्यालय से बाहर निकले और ऊंचे स्थान पर पहुंचे. जिस स्कूल में कुछ देर पहले बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, वहां देखते ही देखते बाढ़ का पानी भर गया.

Flood In Muzaffarpur
तैरकर घर जाते बच्चे (ETV Bharat)

"अचानक बाढ़ के कारण स्कूलों में अफरातफरी मच गई. किताब-कॉपी, स्कूल का सामान और परिसर पानी से घिर गया. बाढ़ ने बच्चों की पढ़ाई पर भी ब्रेक लगा दिया है. जिन परिवारों के घरों में पानी है, उनके लिए इस समय बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी दो वक्त का भोजन और सुरक्षित रहना है."- ग्रामीण

SDRF ने संभाला मोर्चा
गांव में अचानक आई बाढ़ के बाद प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. रेस्क्यू टीम के अनुसार, करीब छह घंटे तक लगातार अभियान चलाकर 200 से अधिक ग्रामीणों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों तक पहुंचाया गया. टीम ने पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने के साथ-साथ बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया.

लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटी एसडीआरएफ की टीम (ETV Bharat)

"हमलोग लगातार लोगों को बचाने में लगे हुए हैं. सभी लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर पहुंचा रहे हैं. पानी में उतरकर लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. कई जगह लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है."- एसडीआरएफ कर्मी

माधोपुर हजारी में तीन दिनों से पानी
गोपीगंज की अचानक आई बाढ़ से अलग माधोपुर हजारी गांव के लोग पहले से ही तीन दिनों से बाढ़ का सामना कर रहे हैं. गांव में करीब दो हजार से अधिक घर बताए जा रहे हैं. बड़ी आबादी खेती और पशुपालन पर निर्भर है. बाढ़ का पानी घरों में घुसने के बाद लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. किसी घर में दो फीट पानी है तो किसी घर में तीन फीट तक पानी पहुंच चुका है.

"घर का सामान चौकी और ऊंची जगहों पर रख दिए हैं. परिवार के लोग भी उसी चौकी या छत पर बैठकर समय गुजार रहे हैं. पानी में थोड़ी कमी आई है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर है. घरों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है और कई जगह रास्ते अब भी जलमग्न हैं."- बाढ़ प्रभावित

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छत पर शरण लेने को लोग मजबूर (ETV Bharat)

चूल्हा बुझा तो चूड़ा-सत्तू बना सहारा
बाढ़ का सबसे सीधा असर लोगों की रसोई पर पड़ा है. घर में पानी घुसने के बाद चूल्हा-चौका डूब गया. कई परिवारों के घर में पिछले दो दिनों से खाना नहीं बना है. जिनके पास राशन बचा है, वे भी उसे पकाने की स्थिति में नहीं हैं. बच्चों को जब भूख लगती है तो परिवार उन्हें चूड़ा, सत्तू या गुड़ या चीनी खिलाकर किसी तरह भूख मिटा रहे हैं.

"घर में पानी भर जाने के बाद खाना बनाना सबसे बड़ी समस्या बन गई है. चौकी पर सामान रखा है. उसी के आसपास परिवार के लोग बैठे हैं. बच्चों को भूख लगती है तो जो उपलब्ध है, वही खिलाया जा रहा है."- बाढ़ प्रभावित महिला

छत और चौकी पर सिमटी जिंदगी
बाढ़ के पानी ने घरों को रहने लायक नहीं छोड़ा है. कमरे के फर्श पर पानी है. सामान बचाने के लिए उसे चौकी और दूसरे ऊंचे स्थानों पर रखा गया है. कई परिवार बच्चों और महिलाओं के साथ छत पर बैठे हैं. बुजुर्गों के लिए पानी में रहना और भी मुश्किल हो गया है. दिन किसी तरह गुजर जाता है लेकिन रात में लोगों की चिंता बढ़ जाती है. पानी बढ़ने का डर बना रहता है. कई ग्रामीण रातभर जागकर घर की स्थिति देखते रहते हैं.

मवेशियों के लिए भी संकट
माधोपुर हजारी के अधिकतर परिवार खेती और पशुपालन से जुड़े हैं. ऐसे में बाढ़ ने उनके सामने दोहरी परेशानी खड़ी कर दी है. घर में इंसानों के रहने की जगह नहीं बची तो मवेशियों को कहां रखें, यह बड़ा सवाल है. कई ग्रामीण अपने पशुओं को सड़क किनारे या ऊंचे स्थानों पर लेकर पहुंचे हैं.

इंसान के साथ-साथ मवेशियों के लिए भी बाढ़ बनी मुसीबत (ETV Bharat)

"गाय-भैंस को लेकर ऊंची जगह पर आ गए हैं लेकिन मवेशियों के लिए चारे कहां लाएं. खेत पानी में डूबे हैं. रास्ते भी प्रभावित हैं. ऐसे में हरा चारा जुटाना मुश्किल हो रहा है."- पशुपालक

जिन परिवारों की आय मवेशियों पर निर्भर है, उनके लिए यह नुकसान सिर्फ वर्तमान की परेशानी नहीं है. अगर पशु बीमार पड़ते हैं या उन्हें पर्याप्त चारा नहीं मिलता है तो इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा.

ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ की स्थिति में घर से बाहर निकलना मुश्किल है. बच्चों और महिलाओं को घर में छोड़कर सामान लेने जाना भी आसान नहीं है. ग्रामीण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि गांव में पर्याप्त भोजन और राशन की व्यवस्था की जाए. इसके साथ ही पीने का पानी, दवा और मवेशियों के लिए चारे की भी जरूरत है.

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लोग घर छोड़ने को विवश (ETV Bharat)

अलर्ट मोड पर प्रशासन
बाढ़ की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन का कहना है कि प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है. अचानक पानी का दबाव बढ़ने के बाद तटबंध टूटने की स्थिति बनी है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. जिलाधिकारी कुमार गौरव ने विशेष टीम के साथ पहुंचकर साहेबगंज प्रखंड के माधोपुर हजारी रिंग बांध और मुख्य बांध का निरीक्षण किया. साथ ही बाढ़ एवं जलजमाव की स्थिति का भी जायजा लिया.

क्या बोले जिलाधिकारी?
डीएम कुमार गौरव ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है. लोगों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. सामुदायिक किचन शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है. स्वास्थ्य सुविधा के लिए हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं. एसडीआरएफ के साथ-साथ एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं. अंचल स्तर से लेकर जिला स्तर तक अधिकारी स्थिति पर नजर रख रहे हैं.

जिलाधिकारी कुमार गौरव (ETV Bharat)

"बांध की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. संवेदनशील स्थानों पर बालू भरे बोरे, मिट्टी और अन्य आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल सुरक्षात्मक कार्रवाई की जा सके. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आम लोगों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता है. अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहते हुए आपसी समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया गया है."- कुमार गौरव, जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर

बाढ़ उतरने के बाद भी खत्म नहीं होगी मुश्किल
बाढ़ का पानी अगर कम भी हो जाए तो भी ग्रामीणों की परेशानी तुरंत खत्म होने वाली नहीं है. घर में रखा अनाज खराब होने का खतरा है. कपड़े, बिस्तर और घरेलू सामान पानी में भींग चुके हैं. बच्चों की किताब-कॉपी खराब हो सकती है. खेतों में पानी भरने से फसल प्रभावित होगी. पशुपालकों के सामने चारे और पशुओं की सुरक्षा की चुनौती बनी रहेगी. कई परिवारों के सामने घर की सफाई और दोबारा सामान्य जीवन शुरू करने की समस्या होगी.

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