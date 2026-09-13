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नेपाल में बारिश से उफनाईं अधवारा समूह की नदियां, सोनबरसा में फैलने लगा बाढ़ का पानी

सीतामढ़ी में क्षतिग्रस्त बांध से सरेह में घुसा लखनदेई नदी का पानी, कई जगह सड़क पर एक फीट पानी लगा. रिपोर्ट- धर्मेंद्र कुमार झा

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सोनबरसा में लखनदेई नदी का पानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 13, 2026 at 4:50 PM IST

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सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में भारत-नेपाल सीमा से सटे सोनबरसा प्रखंड क्षेत्र में नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब दिखने लगा है. अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद लखनदेई नदी का पानी निचले इलाकों में फैलने लगा है. खाप-खोपराहा पंचायत के मोहचटी गांव के वार्ड संख्या 12 और 13 में पानी चारों तरफ फैल गया है.

लखनदेई नदी का बांध क्षतिग्रस्त

मोहचटी से खोपराहा जाने वाली सड़क के कई स्थानों पर सरेह में करीब एक फीट पानी बह रहा है. इससे ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

सीतामढ़ी में बाढ़ (ETV Bharat)
खाप गांव स्थित पंचायत सरकार भवन के दक्षिण और पूर्व दिशा में लखनदेई नदी का बांध क्षतिग्रस्त है. इसी क्षतिग्रस्त हिस्से से नदी का पानी तेजी से सरेह की ओर फैल रहा है.

हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न

खेतों में पानी पहुंचने से हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई है. हालांकि, खेतों में पानी पहुंचने से फिलहाल किसान इसे फसलों के लिए राहत के तौर पर भी देख रहे हैं. प्रशासन ने स्थिति का जायजा लेते हुए जल संसाधन विभाग से क्षतिग्रस्त बांध की तत्काल मरम्मत कराने को कहा है.

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हजारों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न (ETV Bharat)

नेपाल में लगातार हो रही है बारिश
नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद सीमावर्ती सीतामढ़ी में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है. इसका असर सोनबरसा प्रखंड के निचले इलाकों में दिखाई दे रहा है. भारत-नेपाल सीमा से लगे इस इलाके में नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ गई है. खाप-खोपराहा पंचायत के मोहचटी गांव के वार्ड संख्या 12 और 13 में पानी फैलने की सूचना है. पानी के बीच से होकर ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन करना पड़ रहा है.

क्षतिग्रस्त बांध से सरेह में फैल रहा पानी

ग्रामीणों के अनुसार, खाप गांव स्थित पंचायत सरकार भवन के दक्षिण और पूरब दिशा में लखनदेई नदी का बांध क्षतिग्रस्त है. नदी में पानी बढ़ने के बाद क्षतिग्रस्त हिस्से से पानी तेजी से सरेह की ओर फैलने लगा है. इसके कारण आसपास के खेतों में भी पानी जमा हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर बांध के क्षतिग्रस्त हिस्से की समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो पानी का फैलाव और अधिक हो सकता है. इससे खेतों के साथ-साथ आसपास की आबादी भी प्रभावित होने की आशंका है.

खेतों में पहुंचा पानी

लखनदेई नदी का पानी सरेह में फैलने के कारण आसपास के बड़े क्षेत्र में जलजमाव की स्थिति बन गई है. बताया जा रहा है कि हजारों एकड़ कृषि भूमि में पानी पहुंच गया है. किसानों के लिए यह स्थिति फिलहाल कुछ हद तक राहत देने वाली भी है. ग्रामीणों के मुताबिक, बारिश और नदी के पानी से खेतों में पर्याप्त नमी और पानी पहुंचने से किसानों को फायदा हो सकता है. हालांकि, अगर जलस्तर लगातार बढ़ता रहा और पानी लंबे समय तक खेतों में जमा रहा तो फसलों को नुकसान भी हो सकता है. ऐसे में नदी के जलस्तर और पानी के फैलाव पर लगातार नजर रखना जरूरी है.

सीओ ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा
पानी फैलने की सूचना मिलने के बाद सोनबरसा के सीओ संतोष कुमार मोहचटी और खाप गांव पहुंचे. उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने जलजमाव की स्थिति के साथ-साथ लखनदेई नदी के क्षतिग्रस्त बांध का भी जायजा लिया. सीओ ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से भी स्थिति की जानकारी ली. ग्रामीणों ने नदी के बढ़ते पानी और क्षतिग्रस्त बांध से जुड़ी समस्याओं के बारे में प्रशासन को बताया.

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सीओ ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा (ETV Bharat)

"निरीक्षण के दौरान फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि या किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. संबंधित जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों से बातचीत कर लखनदेई नदी के क्षतिग्रस्त बांध की तत्काल मरम्मत कराने का आग्रह किया है."-संतोष कुमार, सीओ

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