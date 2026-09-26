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भारी बारिश से दुर्ग में बाढ़ जैसे हालात, शिवनाथ नदी का पानी कई गांवों में घुसा, 160 से ज्यादा लोगों को बचाया गया

स्टील सिटी दुर्ग भिलाई को भारी बारिश ने जलमग्न कर दिया है. जिले के निचले इलाकों में पानी भर गया है. अतुल शर्मा की रिपोर्ट

FLOOD IN DURG
दुर्ग में बारिश से तबाही (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2026 at 9:06 PM IST

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दुर्ग: जिले में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के बाद शिवनाथ नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. नदी-नाले उफान पर हैं. कई निचले इलाकों में पानी पहुंच गया है. कुम्हारी थाना क्षेत्र के परसदा गांव में बाढ़ का पानी बस्तियों तक पहुंचने के बाद कई परिवार पानी से घिर गए.स्थिति को देखते हुए नगर सेना और एसडीआरएफ की टीम ने रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.

160 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू

दुर्ग में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं. शिवनाथ नदी का पानी कई रिहायशी इलाकों में घुस आया है. जिले के निचले इलाके में कई लोग फंस गए थे. इनमें से 160 से ज्यादा ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. राहत की बात यह है कि अब तक किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है. सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.

दुर्ग भिलाई के निचले इलाके डूबे (ETV BHARAT)
Flooding due to rain in Durg
दुर्ग के कई गांव में घुसा पानी (ETV BHARAT)

राजनांदगांव के बैराज से छोड़ा गया पानी

26 सितंबर की सुबह 7 बजे तक राजनांदगांव के चार बैराजों से करीब 20,090 क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले करीब 24 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, जिसे अब कम किया गया है. इसके बावजूद नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है. दुर्ग को पुलगांव से जोड़ने वाली सड़क पर पानी भर जाने के कारण आवागमन रोक दिया गया है.

People in Durg face difficulties due to floods.
दुर्ग में बाढ़ से लोगों को परेशानी (ETV BHARAT)
Water of the Shivnath River
शिवनाथ नदी का पानी (ETV BHARAT)

दुर्ग जिला प्रशासन की लोगों से अपील

महमरा एनीकट में पानी करीब 12 फीट ऊपर चल रहा है. बालोद के तांदुला और खरखरा डैम भी ओवरफ्लो की स्थिति में हैं. तांदुला के वेस्ट वियर से करीब 1,500 और खरखरा से 300 क्यूसेक पानी शिवनाथ में पहुंच रहा है. उतई क्षेत्र में तेज बहाव के दौरान पाऊवारा निवासी लोकेश्वर साहू बाइक समेत पानी में बह गए, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, हालांकि उनकी बाइक बह गई,प्रशासन ने नदी, नालों और जलभराव वाले इलाकों में अलर्ट जारी किया है. प्रशासन ने लोगों से पानी के पास नहीं जाने और जान जोखिम में डालकर सेल्फी नहीं लेने की अपील की है.

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