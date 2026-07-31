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बीजापुर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात, इंद्रावती चेतावनी स्तर से ऊपर, महाराष्ट्र और तेलंगाना से टूटा संपर्क, टापू में तब्दील जिले में प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन

बीजापुर में नदी नाले उफान पर हैं. कई गांवों का संपर्क टूट गया है. रेस्क्यू चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है.

BIJAPUR FLOOD
बीजापुर में बाढ़ के हालात (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 31, 2026 at 11:46 AM IST

5 Min Read
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बीजापुर: बीजापुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. इंद्रावती नदी सहित जिले के अधिकांश नदी-नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है. हालात ऐसे हैं कि बीजापुर जिला धीरे-धीरे टापू में तब्दील होता नजर आ रहा है. इंद्रावती नदी का जलस्तर तिमेड में 30 जुलाई की रात 10 बजे 16.680 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी स्तर से काफी ऊपर है. लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है.

बीजापुर में आधी रात तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन का बड़े स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान जारी है. चन्द्रनगिरी सहित कई प्रभावित गांवों में आधी रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा. जिला पंचायत उपाध्यक्ष, एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत के सीईओ, पुलिस, नगर सेना और राहत-बचाव दल मौके पर मौजूद रहकर अभियान की निगरानी कर रहे हैं. नावों और उपलब्ध संसाधनों की मदद से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों को प्राथमिकता देते हुए सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है.

बीजापुर में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजापुर जिले में बीते दो दिन से लगातार बारिश हो रही है. बारिश के कारण वन आच्छादित क्षेत्र औऱ नदी नाले उफान पर है. लोगों से अपील है कि उफनते पुल पार ना करें. कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि जिला आपदा बाढ़ा कंट्रोल रूम से मदद लें. रात में सांप, बिच्छु, जीव जंतु की संभावना बनती है. घर में सुरक्षित रहिए - जागेश्वर कौशल, डिप्टी कलेक्टर बीजापुर

महाराष्ट्र और तेलंगाना से टूटा संपर्क

बाढ़ का पानी दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर चढ़ जाने से बीजापुर का सड़क संपर्क गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है. रायगुड़ा के पास नेशनल हाइवे-63 जलमग्न होने से महाराष्ट्र की ओर आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है. वहीं तारलागुड़ा के पास नेशनल हाइवे-163 पर पानी भरने से तेलंगाना जाने वाला मार्ग भी बंद हो गया है. इसके अलावा बीजापुर-जगदलपुर नेशनल हाईवे-63 पर पुंडरी-बोदली के पास भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे इस मार्ग के भी बंद होने की आशंका बनी हुई है.

flood in Bijapur
प्रसूता और नवजात का सुरक्षित रेस्क्यू (ETV Bharat Chhattisgarh)

हम ओडिशा से आ रहे हैं और हैदराबाद जा रहे हैं. यहां पुलिया पर पानी भरने के कारण यहीं खड़े है. खाने पीने की भी कोई सुविधा नहीं है- सुरेश कुमार, ट्रक चालक

कई ग्रामीणों और पर्यटकों का सुरक्षित रेस्क्यू

उसूर विकासखंड के ग्राम डल्ला में बाढ़ के कारण एक प्रसव पीड़ित महिला के फंसे होने की सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भूपेंद्र गावरे ने तत्काल संज्ञान लेते हुए तहसीलदार देवनंदन टंडन को रेस्क्यू अभियान चलाने के निर्देश दिए. तहसीलदार टंडन, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य एवं राजस्व विभाग की टीम और पटवारी विनीत मारके के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने कठिन परिस्थितियों के बीच प्रसव के बाद नवजात शिशु एवं उसकी मां मोडियम मासे (पति सुक्खू) के साथ ही मल्लेपल्ली निवासी ऊईका सुक्की (पति सन्नू) को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया.

इसी दौरान लंकापल्ली झरने के पास भारी बारिश के कारण फंसे सात पर्यटकों के बारे में सूचना मिलने पर प्रशासन ने तत्काल दूसरा रेस्क्यू अभियान शुरू किया. हल्का पटवारी बीरा राजबाबू की सूचना पर एसडीआरएफ और राजस्व अमले ने मौके पर पहुंचकर सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला. रेस्क्यू किए गए पर्यटकों में मोहित कोर्राम, आशीष यादव, निमित नंद, शिव कुमार कश्यप, ट्विंकल मौर्य, भूमिका कश्यप और संध्या यादव शामिल हैं. सभी पर्यटक लंकापल्ली झरना देखने पहुंचे थे और लगातार बारिश के कारण वहां फंस गए.

flood in Bijapur
बीजापुर में नगर सेना की टीम ने कई गांव वालों का रेस्क्यू किया (ETV Bharat Chhattisgarh)

रेस्क्यू अभियान के दौरान तहसीलदार देवनंदन टंडन ने ग्रामीणों से अपील की कि बाढ़ की स्थिति में किसी भी हाल में नदी-नालों को पार करने का प्रयास न करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

वहीं एसडीएम भूपेंद्र गावरे ने स्वयं नंबी, गलगम और कर्रेगुट्टा सहित प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने पटवारी इंद्र कुमार झाड़ी, रविंद्र पुजारी एवं बंशीधर राणा को प्रभावित परिवारों का सर्वे कर प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के मामलों में आरबीसी 6(4) के तहत तत्काल प्रकरण तैयार करने और पात्र हितग्राहियों को जल्द राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

flood in Bijapur
बीजापुर में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजापुर प्रशासन की लोगों से अपील

प्रशासन ने नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है. मौसम विभाग द्वारा लगातार बारिश की संभावना जताए जाने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है. जिला प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत दलों को पूरी तरह मुस्तैद रखा गया है.

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