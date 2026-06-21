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नेपाल की बारिश, बिहार में बाढ़.. SSB ने मौत के मुंह से निकाला सीमा चौकी का पूरा काफिला

किशनगंज में नेपाल की भारी बारिश से बाढ़ आ गई है. SSB ने बीओपी बक्सरभीटा से 15 जवानों, हथियार व गोला-बारूद को सुरक्षित निकाला. पढ़ें-

Flood in Kishanganj
किशनगंज में बाढ़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 21, 2026 at 10:42 AM IST

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किशनगंज: बिहार के किशनगंज जिले में नेपाल के तराई क्षेत्र से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं. ठाकुरगंज प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है. इस आपदा में सीमा चौकी बक्सरभीटा (बीओपी) भी प्रभावित हुई, जहां सशस्त्र सीमा बल (SSB) के जवान तैनात थे. जलस्तर तेजी से बढ़ने से जवानों, सरकारी संपत्ति, हथियारों और गोला-बारूद की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था.

SSB का त्वरित बचाव अभियान शुरू: 19 जून 2026 की सुबह करीब 7:12 बजे 41वीं वाहिनी SSB के नियंत्रण कक्ष को सूचना मिली कि बीओपी बक्सरभीटा में अचानक बाढ़ आ गई है. सूचना मिलते ही द्वितीय-कमान अधिकारी (कार्यवाहक कमांडेंट) एम. ब्रोजेन सिंह के निर्देशन में 19वीं वाहिनी SSB, तवालभीटा के राहत एवं बचाव दल (RRT) को सक्रिय कर दिया गया. उप कमांडेंट बिनोद कुमार दास के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक सत्यपाल सिंह के मार्गदर्शन में 20 प्रशिक्षित जवानों की टीम तुरंत घटनास्थल पहुंची.

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जवानों, हथियार व गोला-बारूद को (ETV Bharat)

कठिन परिस्थितियों में साहसिक बचाव कार्य: बाढ़ की विकट परिस्थितियों के बीच दल ने साहस, समर्पण और कुशल समन्वय का अद्भुत उदाहरण पेश किया. टीम ने सीमा चौकी में सुरक्षित रखे गए सभी सरकारी भंडार, हथियार, गोला-बारूद और वहां तैनात 15 कार्मिकों को सकुशल बाहर निकाला. सभी को सुरक्षित स्थानों मुख्यालय निंबुगोरी और बीओपी लंगराडुबा में पहुंचाया गया. अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई.

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उच्च अधिकारियों की निगरानी में सफल ऑपरेशन (ETV Bharat)

उच्च अधिकारियों की निगरानी में सफल ऑपरेशन: यह संपूर्ण राहत एवं बचाव अभियान क्षेत्रक मुख्यालय रानीडांगा के उप महानिरीक्षक संजय कुमार सारंगी के पर्यवेक्षण में तथा 41वीं वाहिनी SSB के कमांडेंट विवेक कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुआ. SSB की इस त्वरित कार्रवाई ने न केवल जवान एवं सरकारी संपत्तियों की रक्षा की, बल्कि बल की पेशेवर दक्षता और आपदा प्रबंधन क्षमता को भी रेखांकित किया.

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SSB का त्वरित बचाव अभियान (ETV Bharat)

SSB की मानवीय संवेदनशीलता का परिचय: सशस्त्र सीमा बल ने समय पर की गई इस कार्रवाई से अपनी तत्परता, पेशेवर दक्षता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर साबित किया. बाढ़ जैसी आपदा की घड़ी में सीमा बल की भूमिका सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावित क्षेत्र के लोगों और अपने कर्मियों की मदद करना भी शामिल है.

पिछले वर्ष भी SSB ने दिखाया था जज्बा: पिछले वर्ष भी बाढ़ की स्थिति में SSB की 19वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार पाण्डे के नेतृत्व में टीम ने न केवल प्रभावित जवानों को बचाया, बल्कि सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को भी रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया था. उस अभियान की क्षेत्र में काफी सराहना हुई थी.

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कठिन परिस्थितियों में साहसिक बचाव कार्य (ETV Bharat)

सीमा क्षेत्र में SSB की अग्रणी भूमिका: किशनगंज जैसे संवेदनशील सीमा क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के दौरान SSB लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है. भारी बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में बल की तैयारियां और त्वरित प्रतिक्रिया स्थानीय प्रशासन के लिए भी सहायक सिद्ध होती है.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की अपील: प्रशासन और SSB ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत मदद के लिए संपर्क करने की अपील की है. लगातार बारिश के कारण और भी इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार है, इसलिए निचले इलाकों के निवासियों को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट होने की सलाह दी जा रही है.

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