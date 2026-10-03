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गंडक नदी में अभूतपूर्व जलस्तर और बिहार में बाढ़ की गंभीरता, NASA की रिपोर्ट में खुलासा

नासा द्वारा ली गई तस्वीर ( सौ. विजय चौधरी ने तस्वीर साझा करते हुए दी जानकारी )

पटना : बिहार में हाल में आई बाढ़ की स्थिति को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने जानकरी देते हुए कहा कि राज्य में गंडक नदी के जलस्तर में हुई अभूतपूर्व वृद्धि और उससे उत्पन्न बाढ़ की गंभीरता को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वैज्ञानिक उपग्रह आंकड़ों के माध्यम से दर्ज किया गया है. NASA Earth Observatory ने 2 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट 'Rains Swamp the Gandak River' में नेपाल और भारत में गंडक नदी के नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने तथा इसके कारण बड़े क्षेत्र में आई बाढ़ का विस्तृत उल्लेख किया है.