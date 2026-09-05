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बिहार में बाढ़ से हाहाकार: पटना में पति-पत्नी की गई जान, जानें किस जिले में कितने लोग प्रभावित

पटना में बाढ़ की वजह से पति-पत्नी की मौत हो चुकी है. कई लोग पानी से परेशान हैं. ब्यूरो रिपोर्ट

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बिहार में बाढ़ की विभीषिका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2026 at 2:03 PM IST

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पटना : बिहार में बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. प्रदेश के कई जिले इन दिनों पानी के प्रलय से त्राहिमाम कर रहे हैं. इस बाढ़ की वजह से अब लोगों की जान भी जाने लगी है. पटना के दानापुर हावसपुर में महिला संगीता देवी और उनके पति चंद्रदेव राय की डूबकर मौत हो गई है. शवों को बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

बिहार में उफान पर नदियों का जलस्तर

इस बीच, बिहार में गंगा समेत कई प्रमुख नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. जल संसाधन विभाग के शनिवार सुबह के आंकड़ों के अनुसार गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और घाघरा समेत कई नदियां विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं.

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पटना में गंगा के पानी से बढ़ी परेशानी (ETV Bharat)

बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित

आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक, भागलपुर, भोजपुर, पटना, सारण और वैशाली में ही करीब 7.8 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. इसके अलावा कई अन्य जिलों में भी निचले इलाकों में पानी फैलने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं.

पटना के निचले इलाके डूबे

पटना जिले में भी गंगा के बढ़ते जलस्तर ने निचले इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं. जिले के नौ प्रखंडों में करीब 2.32 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. फिलहाल आठ सामुदायिक रसोई केंद्र चल रहे हैं, जिनसे करीब 5,900 थालियों में भोजन उपलब्ध कराया गया है. शनिवार से सात और स्थानों पर सामुदायिक रसोई केंद्र शुरू किए जा रहे हैं.

''6 दिन से लगातार पानी बढ़ रहा है. पुनपुन नदी में 30 फीट तक पानी बढ़ा है. खेतों में लगी धान की फसल को नुकसान हो रहा है.''- जगदीश पासवान, उआमा, मसौढ़ी

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थाना तक पानी में डूबा (ETV Bharat)

भागलपुर में बाढ़ के हालात

भागलपुर के खरीक प्रखंड की राघोपुर पंचायत में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण काजीकौरैय-राघोपुर मार्जिनल बांध 23 अगस्त की रात करीब 30 मीटर लंबाई में क्षतिग्रस्त हो गया था. इसके बाद पंचायत के पांच वार्डों में पानी फैल गया, जिससे करीब 5,000 लोग प्रभावित हुए हैं. प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों के लिए छह सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं. इनके माध्यम से अब तक करीब 70,600 थालियों में भोजन कराया जा चुका है.

भोजपुर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि

भोजपुर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. जिले के चार प्रखंडों की करीब 2.84 लाख आबादी प्रभावित हुई है. प्रशासन की ओर से 13 सामुदायिक रसोई केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां अब तक करीब 8,300 थालियों में भोजन कराया गया है.

जिले में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए पदाधिकारियों और कर्मियों की तीन शिफ्टों में 24 घंटे प्रतिनियुक्ति की गई है. जिला नियंत्रण कक्ष को भी सक्रिय रखा गया है. इसके अलावा शाहपुर और बड़हरा में SDRF की टीमों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके. सहायता के लिए 94723 98730 और 06182-221233 पर संपर्क किया जा सकता है.

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भोजपुर में बाढ पीड़ितों की सहायता करती एसडीआरएफ की टीम (ETV Bharat)

कैमूर में हालात बिगड़े

कैमूर जिले में लगातार हो रही बारिश और करमचट डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद मोहनिया और कुदरा प्रखंड के कई इलाकों में अचानक जलस्तर बढ़ गया. निचले इलाकों में पानी घुसने से जलजमाव की स्थिति बन गई और लोगों की परेशानी बढ़ गई, हालांकि प्रशासन की सक्रियता और डैम से पानी का डिस्चार्ज कम किए जाने के बाद अब हालात तेजी से सामान्य होने लगे हैं. प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी भी तरह की जान-माल की क्षति की सूचना नहीं है.

''प्रशासन की टीमें लगातार स्थिति की निगरानी कर रही हैं. किसी भी तरह की समस्या सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल जिले में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन की नजर संवेदनशील इलाकों पर बनी हुई है.'' - कुमार अनुराग, जिलाधिकारी, कैमूर

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कैमूर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

मुंगेर के निचले इलाकों में फैल रहा पानी

मुंगेर जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने अब गंभीर स्थिति पैदा कर दी है. गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है. स्थानीय लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि गंगा का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो पानी रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर सकता है.

''गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण लाल दरवाजा और आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है. गीता बाबू रोड पर पानी भर जाने से आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है. कई जगहों पर बाढ़ का पानी घरों के आसपास पहुंच गया है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है.'' - अविनाश कुमार, स्थानीय निवासी

सारण में 20 हजार आबादी प्रभावित

सारण जिले के पांच प्रखंडों में करीब 20 हजार आबादी प्रभावित हुई है. यहां एक सामुदायिक रसोई केंद्र के माध्यम से अब तक करीब 500 थालियों में भोजन कराया गया है. वैशाली में तीन प्रखंडों की करीब 85 हजार आबादी बाढ़ से प्रभावित है. यहां एक सामुदायिक रसोई केंद्र के साथ एक राहत शिविर भी संचालित किया जा रहा है, जिसमें 326 लोग शरण लिए हुए हैं.

बाढ़ से कहां कितने लोग प्रभावित?

अगर आंकड़ों की बात करें तो अरवल जिले में 32 हजार, बक्सर में 10 हजार, बेगूसराय में 21,700, समस्तीपुर में 11,800, खगड़िया में 8,500, मुंगेर में 38 हजार और कटिहार में 36 हजार लोग निचले इलाकों में पानी फैलने से प्रभावित हुए हैं.

18 जिलों में 693 नावों का परिचालन

बाढ़ प्रभावित इलाकों में आवागमन के लिए प्रशासन की ओर से 18 जिलों में कुल 693 नावों का परिचालन किया जा रहा है. इनमें वैशाली में सबसे अधिक 155, समस्तीपुर में 88, भोजपुर में 87, पटना में 70, मधेपुरा में 58, खगड़िया में 43 और पूर्णिया में 35 नावें चल रही हैं. राहत सामग्री के तौर पर 11 जिलों में अब तक 7,107 पॉलीथिन शीट वितरित की गई हैं. वहीं पश्चिम चंपारण, पटना और वैशाली में बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच 1,764 सूखा राशन पैकेट भी बांटे गए हैं.

नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर

जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट पर खतरे के निशान से 1.83 मीटर और हाथीदह में 1.61 मीटर ऊपर है. कहलगांव में गंगा 1.22 मीटर और पुनपुन नदी श्रीपालपुर में 2.68 मीटर ऊपर बह रही है. सरकार और जिला प्रशासन की टीमें लगातार जलस्तर की निगरानी के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हैं.

गंगा नदी खतरे के निशान के पार

इस बीच, उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्थिति की समीक्षा की है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. जल संसाधन मंत्री ने कहा कि, गंगा अपने उच्चतम स्तर को पार कर गई है. हर परिस्थिति में निपटने के लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरह तैयार है.

बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे चिराग पासवान

वहीं वैशाली में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर एवं बाढ़ की स्थिति के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित परिवारों का हाल जाना. चिराग पासवान ने स्वयं SDRF की बोट से सरायपुर पंचायत के सुदूर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की. उन्होंने प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें मदद का भरोसा दिया.

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बाढ़ इलाकों का जायजा लेते चिराग पासवान (ETV Bharat)

बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचे मदद- पप्पू यादव

इस बीच, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस समय बिहार के लिए सबसे बड़ी चिंता बाढ़ की स्थिति है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से प्रभावित इलाकों पर तत्काल ध्यान देने तथा लोगों की सुरक्षा और राहत व्यवस्था को प्राथमिकता देने की मांग की. राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा जरूरी यह है कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचे और प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त तैयारी की जाए.

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