बिहार में बाढ़ का तांडव, घर जल में समाए, बांध टूटा
बिहार के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है. भागलपुर और बेतिया में हालात बेहद खराब हैं.
Published : August 31, 2026 at 9:11 PM IST
भागलपुर/बेतिया : बिहार में नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. भागलपुर के राघोपुर में गंगा ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि बांध का करीब 250 मीटर हिस्सा तेज धारा की भेंट चढ़ गया. भीषण कटाव के बाद इलाके में संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी.
हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिलाधिकारी अलंकृता पांडे देर रात खुद कटाव स्थल पर पहुंचीं और मौके पर चल रहे बचाव अभियान का जायजा लिया. डीएम ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से कटाव निरोधी कार्य की प्रगति की जानकारी ली. और जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए.
इंग्लिश गांव में 10-12 घर गंगा में समाए : भागलपुर जिले के सबौर अंचल अंतर्गत इंग्लिश गांव के वार्ड नंबर 3 में गंगा नदी के भीषण कटाव ने तबाही मचा दी है. बताया जा रहा है कि गंगा के कटाव की चपेट में आकर करीब 10 से 12 घर पूरी तरह गंगा नदी में समा गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह घटना रविवार की तड़के करीब 2 बजे हुई. अचानक हुए कटाव के कारण कुछ घरों को संभलने या सामान निकालने तक का मौका नहीं मिल पाया.
गंगा के कटाव से तटबंध के नुकसान पर बिहार के सड़क निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने बताया, "नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है. नदी की धारा ग्रामीण क्षेत्र की तरफ टेढ़ी हो गई है. नदी नया रास्ता खोजना चाह रही है. हमने रेलवे के विशेषज्ञों को भी बुलाया है. हम प्रयास कर रहे हैं.''
नेपाल में सैलाब के बाद इंडो-नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से रविवार को 1 लाख 80 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी उफान पर है. नदी के जलस्तर बढ़ते ही निचले और दियारा इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है. सबसे पहले चकदहवा झंडू टोला, बीन टोली और कान्हा टोला में बाढ़ का पानी प्रवेश करता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, लगभग तीन महीने तक उन्हें कमर भर पानी में आने-जाने को मजबूर होना पड़ता है. बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.
ग्रामीणों ने बताया कि हर साल बारिश के मौसम में यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है. सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली की सुविधा नहीं है और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, वहीं बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में भारी परेशानी हो रही है.
एक स्थानीय निवासी ने कहा, "बहुत बुरा हाल है. लोगों को आने-जाने के लिए 3 किलोमीटर तक पानी में से होकर गुजरना पड़ता है. कोई सड़क नहीं है. हमारा हाल बहुत बुरा है. न तो सरकार और न ही प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है. सब बस आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं."
एक अन्य ग्रामीण ने बताया, "जब भी बरसात आती है, ऐसे ही हो जाता है. ना बिजली की सुविधा है, ना रास्ता अच्छा है. बहुत परेशानी है. कमर से ऊपर तक पानी है. हर कोई आता है, तो देखकर चला जाता है. यहां की स्थिति में कोई सुधार नहीं है. हम लोगों को बहुत समस्या हो रही है."
ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि बाढ के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. सड़क, बिजली और बाढ़ से बचाव के लिए स्थायी इंतजाम किए जाएं, ताकि हर साल उन्हें इस तरह की परेशानी न झेलनी पड़े. भागलपुर के राघोपुर में गंगा ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि बांध का करीब 250 मीटर हिस्सा तेज धारा की भेंट चढ़ गया. भीषण कटाव के बाद इलाके में संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी.