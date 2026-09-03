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बिहार में बाढ़ की आफत, 8 जिलों को किया गया अलर्ट, पवन सिंह बोले- आ रहा हूं

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीरें देख पवन सिंह का मन व्यथित, पीड़ितों के साथ खड़े होने का दिया भरोसा. रिपोर्ट- आलोक भारती.

BIHAR FLOOD
बाढ़ से बेहाल बिहार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 3, 2026 at 7:00 PM IST

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पटना : बिहार के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं. लोग त्राहिमाम कर रहे हैं. इसी बीच आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है. 8 जिलों के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. जल संसाधन विभाग द्वारा प्राप्त पूर्वानुमान (Forecasting) के बाद अलर्ट जारी हुआ है.

उफनने वाली है गंगा

इसमें कहा गया है कि पटना जिले में गांधी घाट पर आज रात्रि तथा हाथीदह (मोकामा) में 4 सितंबर को दोपहर के समय गंगा नदी का जलस्तर उच्चतम जल स्तर (Highest Flood Level) को पार करने की संभावना है. गंगा नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि एवं उससे उत्पन्न बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भोजपुर, पटना, सारण, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद जिलों के नदी के किनारे एवं निचले क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों से अपील की जाती है कि वे पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी बरतें तथा किसी भी प्रकार का जोखिम न लें.

BIHAR FLOOD
नदी के किनारे सोच में पड़े ग्रामीण (ETV Bharat)

''नदी, घाट, तटबंध एवं निचले इलाकों में अनावश्यक रूप से न जाएं. बच्चों, बुजुर्गों तथा दिव्यांगजनों को नदी एवं जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रखें. प्रशासन द्वारा चिन्हित सुरक्षित स्थानों एवं राहत शिविरों की जानकारी रखें और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल वहां जाएं. नदी में स्नान, तैराकी, नाव से अनावश्यक आवागमन तथा सेल्फी लेने जैसी जोखिमपूर्ण गतिविधियों से पूरी तरह बचें.''- आपदा प्रबंधन विभाग

'अफवाहों पर ध्यान न दें'

विभाग ने लोगों से अपील की है कि अपने आवश्यक दस्तावेज, दवाइयां, मोबाइल फोन, टॉर्च, पीने का पानी और जरूरी सामान सुरक्षित एवं आसानी से ले जाने योग्य रखें. अफवाहों पर ध्यान न दें. केवल जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर विश्वास करें. जलस्तर बढ़ने या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रशासन एवं बचाव दल के निर्देशों का तत्काल पालन करें. किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन तथा राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के आपातकालीन सहायता नंबर 1070 पर तत्काल सूचित करें.

मौसम विभाग ने भी जारी किया अलर्ट

इधर, पटना मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों में आने वाले दिनों में बारिश की संभावना व्यक्त किया है. 4 सितंबर के लिए पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सितामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, भागलपुर और बांका के लिए अलर्ट जारी किया है. वहीं 5 सितंबर के लिए पटना नालंदा, शेखपुरा, नवादा, गया के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

तस्वीरें देख पवन सिंह का मन व्यथित

आरा के पीपरपाती सहित भोजपुर जिले के अलग-अलग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सामने आ रही तस्वीरों और लोगों की तकलीफों ने सभी को चिंतित कर दिया है. बाढ़ के कारण कई इलाकों में घरों में पानी प्रवेश कर गया है जबकि अनेक परिवार अपने ही घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं. वहीं नदी के तेज बहाव और कटाव के कारण कई स्थानों पर लोगों के सामने घर और जमीन के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है. बाढ़ प्रभावित लोगों की स्थिति पर चिंता जताते हुए भोजपुरी अभिनेता सह एमएलसी पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया.

पवन सिंह ने लिखा कि जिन परिवारों ने वर्षो की मेहनत से अपना घर और संसार बसाया है, आज वही सब कुछ बाढ़ और कटाव की चपेट में आने के खतरे में है. ऐसे मुश्किल समय में केवल चिंता व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है बल्कि प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचकर उनके साथ खड़ा होना और हरसंभव मदद करना जरूरी है.

''हम पीपरपाती और आरा सहित भोजपुर के सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों के साथ हैं. बहुत जल्द प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को करीब से देखने तथा अपनी क्षमता के अनुसार सेवा और सहयोग करने का प्रयास किया जाएगा.''- पवन सिंह, भोजपुरी अभिनेता सह एमएलसी

CM सम्राट से अपील

पवन सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपील करते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य को युद्धस्तर पर तेज किया जाए. जरूरतमंद परिवारों तक भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयां और अन्य आवश्यक राहत सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त संख्या में नाव और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं. कटाव के कारण किसी परिवार का घर और जमीन तबाही की भेंट न चढ़े.

Pawan Singh
सीएम सम्राट चौधरी के साथ पवन सिंह (ETV Bharat)

''मुश्किल की इस घड़ी में कोई परिवार खुद को अकेला महसूस न करे. आपका दर्द हमारा दर्द है, आपकी चिंता हमारी चिंता है. ईश्वर से प्रार्थना है कि बाढ़ और कटान से प्रभावित हर परिवार सुरक्षित रहे, किसी के घर का चिराग न बुझे और जल्द ही सभी के जीवन में फिर से सुकून लौटे. सेवा भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे और आवाज़ भी उठाएंगे.''- पवन सिंह, भोजपुरी अभिनेता सह एमएलसी

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