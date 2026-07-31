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जीवनदायिनी महानदी में जीवन बचाने का संघर्ष, जान पर खेलकर ग्रामीणों का किया गया रेस्क्यू, ग्राउंड जीरो से ईटीवी भारत की रिपोर्ट

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के लवन थाना क्षेत्र के ग्राम तुरमा से सामने आई एक घटना ने पूरे जिले को सकते में ला दिया. महानदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि नदी किनारे बना एक मकान चारों तरफ से पानी में घिर गया. घर के भीतर एक ही परिवार के चार सदस्य और उनका पालतू कुत्ता फंस गए. बाहर सिर्फ उफनती नदी थी, तेज बहाव था और चारों तरफ अंधेरा. हर गुजरता मिनट खतरे को बढ़ा रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस, नगर सेना, गोताखोरों और ग्रामीणों ने ऐसा रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसने पांच घंटे की जद्दोजहद के बाद चार लोगों और एक बेजुबान की जान बचा ली.

बलौदाबाजार : जिस महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी कहा जाता है, वही इन दिनों लोगों के लिए मौत का सबस बनती नजर आ रही है.लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने महानदी का ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि नदी किनारे बसे गांवों में अफरा-तफरी मच गई. कहीं सड़कें पानी में समा गईं, कहीं खेत तालाब बन गए और कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट गया.

जिस घर में बाढ़ के दौरान फंसे थे, वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था. पक्का मकान होने की वजह से परिवार को शुरुआती समय तक सुरक्षित रहने का सहारा मिला, लेकिन जैसे-जैसे महानदी का जलस्तर बढ़ता गया, पानी ने पूरे मकान को चारों ओर से घेर लिया.कुछ ही देर में घर एक टापू में तब्दील हो गया और परिवार पूरी तरह भीतर कैद हो गया- उत्तर टंडन,पीड़ित ग्रामीण

घटना के दूसरे दिन ETV भारत की टीम ग्राम तुरमा पहुंची और वर्तमान हालात का जायजा लिया.गांव में आज भी बाढ़ का असर साफ दिखाई दे रहा था.जहां तक नजर जाती, वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा था.खेत जलमग्न थे, रास्ते गायब हो चुके थे और कई जगह केवल पेड़ों की ऊपरी शाखाएं ही दिखाई दे रही थीं. गांव के लोग अब भी उस खौफनाक रात को याद कर सिहर उठते हैं.

वहीं ग्रामीण धनेश्वर साहू ने बताया कि कल गांव की स्थिति बेहद भयावह थी. बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल चुका था. गांव का बाहर से और अंदर से पूरी तरह संपर्क टूट गया था.न कोई ग्रामीण गांव से बाहर जा सकता था और न ही कोई बाहर से गांव के अंदर आ सकता था.पूरा गांव चारों ओर से पानी में घिर गया था.

जब बचाव दल मौके पर पहुंचा तो वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था.ऐसे में मैंने और मेरे साथियों ने जेसीबी और ट्रैक्टर की व्यवस्था कर अधिकारियों और नगर सेना की रेस्क्यू टीम को घटनास्थल तक पहुंचाने में मदद की. उसके बाद मोटरबोट के जरिए परिवार का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.अगर समय पर बचाव दल नहीं पहुंचता तो बड़ा हादसा हो सकता था- धनेश्वर साहू, ग्रामीण



ग्राउंड जीरो पर पहुंची ETV भारत की टीम



ETV भारत की टीम मौके पर पहुंची तो गांव में बाढ़ का भयावह मंजर दिखाई दिया. चारों तरफ पानी ही पानी था. ग्रामीणों ने बताया कि कुछ ही घंटों में नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. ग्रामीणों ने कहा कि अगर राहत दल समय पर नहीं पहुंचता तो बड़ा हादसा हो सकता था. सुरक्षित बाहर निकाले गए परिवार के सदस्य अब भी उस खौफनाक रात को याद कर सिहर उठते हैं. पीड़ित परिवार फिरहाल डर की वजह से अपने परिजनों के यहाँ चले गए हैं. ETV भारत की टीम जब मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की तो बताया महानदी की पानी करीब 1 किलोमीटर तक गांव तक पहुंच गया था. और 15 फिट से अधिक पानी भरा हुआ था. वर्तमान स्थिति की बात करे तो अभी भी पानी उफान पर है और 7 फिट तक पानी नदी के बाहर भरा हुआ है.



मोटरबोट बनी जीवन की उम्मीद



रेस्क्यू टीम मोटरबोट के जरिए बाढ़ के बीच फंसे घर तक पहुंची. सभी लोगों को पहले लाइफ जैकेट पहनाई गई, फिर एक-एक कर सुरक्षित नाव में बैठाकर बाहर निकाला गया. पूरे अभियान में बचाव दल ने बेहद सतर्कता बरती ताकि तेज बहाव के बीच किसी प्रकार की दुर्घटना न हो.





रास्ते पूरी तरह पानी में डूब चुके थे. ऐसे में राहत दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती घटनास्थल तक पहुंचने की थी. पुलिस और नगर सेना की टीम ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जेसीबी और ट्रैक्टर की व्यवस्था की. इन्हीं वाहनों के सहारे मोटरबोट, लाइफ जैकेट और अन्य बचाव उपकरण प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचाए गए. रात के करीब 9 बजे रेस्क्यू टीम पहुची फिर उन्होंने अभियान शुरू किया- विमल साहू, जिला पंचायत सदस्य

अंधेरा, तेज बहाव और पांच घंटे की जंग



ग्रामीण विमल साहू ने बताया कि बचाव अभियान आसान नहीं था.लगातार बारिश, तेज बहाव और रात का अंधेरा हर पल चुनौती बढ़ा रहा था. नगर सेना की गोताखोर टीम, थाना लवन पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर टॉर्च, मोबाइल फ्लैशलाइट और सर्चलाइट की रोशनी में अभियान जारी रखा। करीब पांच घंटे तक चले इस अभियान के बाद रात लगभग 12 बजे चारों ग्रामीणों और उनके पालतू कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.अमेरा नगर सेना की गोताखोर टीम, कोतवाली टीआई लखेश केंवट, निरीक्षक धीरेंद्र दुबे, थाना लवन पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से बचाव अभियान शुरू किया.रात का घना अंधेरा, तेज बहाव और लगातार बढ़ता जलस्तर अभियान में बड़ी चुनौती बना रहा. इसके बावजूद टॉर्च, मोबाइल फ्लैशलाइट और सर्चलाइट की रोशनी में रेस्क्यू जारी रखा गया. पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने कहा कि मानसून के दौरान नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोग प्रशासन की चेतावनी का पालन करें और जलभराव या बाढ़ की स्थिति में किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाएं.





राहत जरूर मिली, लेकिन खतरा अभी बाकी



महानदी का जलस्तर पहले की तुलना में कुछ कम हुआ है, लेकिन प्रशासन अभी भी पूरी तरह सतर्क है.निचले इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव दल भेजे जा रहे हैं.बलौदाबाजार की यह घटना केवल एक सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी नहीं है, बल्कि यह चेतावनी भी है कि मानसून के मौसम में नदी का बदलता मिजाज कुछ ही घंटों में हालात बदल सकता है.एक ओर प्रकृति का रौद्र रूप था, दूसरी ओर पुलिस, नगर सेना और ग्रामीणों का साहस. पांच घंटे तक चली जिंदगी और मौत की इस जंग में आखिरकार इंसानी हौसले की जीत हुई और चार जिंदगियां सुरक्षित बचा ली गईं.





निजी रिसोर्ट में भी हुआ था रेस्क्यू

आपको बता दें कि इससे पहले बल्दाकछार स्थित एक निजी रिसोर्ट चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिर गया और टापू में तब्दील हो गया. इसके चलते रिसोर्ट में मौजूद पर्यटक, कर्मचारी और कुछ अन्य लोग अंदर फंस गए. सूचना मिलते ही नगर सेना (होमगार्ड) की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. तेज बहाव के बावजूद टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. नगर सेना की टीम ने कुल 24 लोगों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया. रेस्क्यू के दौरान सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर लाया गया. इसके बाद बाकी लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. इसमें 7 रिसोर्ट कर्मचारी, 4 पुरुष, 5 महिलाएं, 4 बच्चे, 4 पर्यटक शामिल हैं.



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