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बिहार में बाढ़ से तबाही, बेतिया में चंपारण तटबंध टूटा.. गांवों में घुसा गंडक का पानी

बेतिया में बाढ़ ( ETV Bharat )

पश्चिम चंपारण: नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच बिहार में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही पश्चिम चंपारण में हुई. यहां गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच बैरिया प्रखंड क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है. फुलियाखांड़ पंचायत के वार्ड नंबर पांच के समीप चंपारण तटबंध अचानक टूट गया.