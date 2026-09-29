बिहार में बाढ़ से तबाही, बेतिया में चंपारण तटबंध टूटा.. गांवों में घुसा गंडक का पानी
बेतिया के बैरिया प्रखंड में गंडक नदी का चंपारण तटबंध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का कहर. रिपोर्ट-जितेंद्र कुमार गुप्ता
Published : September 29, 2026 at 8:21 AM IST
पश्चिम चंपारण: नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच बिहार में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही पश्चिम चंपारण में हुई. यहां गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच बैरिया प्रखंड क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है. फुलियाखांड़ पंचायत के वार्ड नंबर पांच के समीप चंपारण तटबंध अचानक टूट गया.
आधी रात को टूटा तटबंध
बताया जा रहा है कि तटबंध के इस हिस्से में पहले से ही सिपेज हो रहा था. सोमवार की रात करीब दो बजे गंडक के बढ़ते जलदबाव के बीच तटबंध धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त हुआ और आखिरकार टूट गया. स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को दी. सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक तटबंध का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका था.
पांच मीटर टूटा तटबंध
गंडक नदी के बाएं चंपारण तटबंध में फुलियाखांड़ गांव के समीप करीब 59.60 किलोमीटर पर ओवरटॉपिंग और पाइपिंग के कारण लगभग पांच मीटर चौड़ाई में क्षति होने की सूचना है. तटबंध टूटने के बाद पानी तेज रफ्तार से खेतों और निचले इलाकों में फैल रहा है, जिससे आसपास के कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.
दर्जनों गांव प्रभावित
तटबंध टूटने की खबर से फुलियाखांड़ के अलावा श्यामपुर, शिवराजपुर समेत आसपास के गांवों में लोगों की चिंता बढ़ गई है. दो प्रखंडों के दर्जनों गांवों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने घर-गृहस्थी का सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, पशुओं को बचाने और आवागमन की व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो सकती है.
बनाई गई एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम
संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम को मौके पर तैनात किया गया है. टीम को किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य के लिए तैयार रखा गया है. प्रशासन की ओर से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और अन्य संवेदनशील लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की सलाह दी गई है.
जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर
इस बीच, प्रशासन ने लोगों से प्रभावित इलाकों में अनावश्यक आवागमन नहीं करने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है. साथ ही अफवाहों से बचने की भी हिदायत दी गई है. आपात स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 06254-247002 और 06254-247003 पर संपर्क किया जा सकता है.
सीएम ने बाढ़ प्रभावित जिलों का किया हवाई सर्वेक्षण
बिहार में गंडक समेत कई नदियों के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को वैशाली, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया. उन्होंने गोपालगंज के डुमरिया घाट में गंडक नदी के बढ़े जलस्तर का स्थल निरीक्षण भी किया. इस दौरान उन्होंने संवेदनशील और निचले इलाकों में लगातार निगरानी रखने तथा राहत-बचाव कार्यों में किसी तरह की शिथिलता नहीं बरतने का निर्देश दिया.
तटबंधों की निगरानी, रात में पेट्रोलिंग
मुख्यमंत्री ने डुमरिया घाट में अधिकारियों से कहा कि तटबंधों की निगरानी की जाए और रात में पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए. उन्होंने जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के बीच बेहतर समन्वय बनाकर आवश्यकता के अनुसार त्वरित कार्रवाई करने को कहा. बाढ़ राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई के माध्यम से प्रभावित लोगों को भोजन एवं जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए.
बिहार में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर
जल संसाधन विभाग के मुताबिक, राज्य में गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान, लालबकेया और घाघरा नदियां अलग-अलग स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर दर्ज की गईं. विभाग के आंकड़ों में कई स्थानों पर जलस्तर में वृद्धि का रुझान भी सामने आया है.
बताया गया कि गंडक नदी डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. वहीं, कोसी नदी बलतारा में, जबकि बागमती नदी के ढेंग, सोनाखान, डुबाधार, कटौंझा और बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर है. कमला बलान नदी का जलस्तर झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर है. घाघरा नदी के दरौली में खतरे के निशान के पार है.
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