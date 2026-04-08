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यमुनानगर में बाढ़ और शिक्षा व्यवस्था पर सख्ती, अधिकारियों को सुधार के निर्देश, सांसदों ने जताई चिंता

यमुनानगर में बाढ़ रोकथाम, शिक्षा खामियां, शिक्षक कमी और युवाओं के रोजगार को लेकर सख्त निर्देश दिए गए.

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यमुनानगर में बाढ़ और शिक्षा व्यवस्था पर सख्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 8, 2026 at 5:16 PM IST

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यमुनानगर: जिले में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में मॉनसून के दौरान संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर गंभीर चर्चा की गई. बैठक में हर वर्ष बाढ़ राहत कार्यों पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा गया कि स्टोन पिचिंग जैसे अस्थायी उपायों के बावजूद स्थिति क्यों नहीं सुधर रही. इस दौरान डी-सिल्टिंग यानी नदी-नालों की नियमित और प्रभावी सफाई पर विशेष जोर दिया गया, ताकि बाढ़ से स्थायी राहत मिल सके.

शिक्षा व्यवस्था में खामियां उजागर: बैठक में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं. समग्र शिक्षा योजना के तहत ऑनलाइन डेटा सबमिट करने में अधिकारी सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर सके. वहीं 3 से 18 वर्ष के बच्चों के सर्वे की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई. अक्टूबर 2025 के सर्वे के अनुसार कक्षा पहली के छात्रों का स्तर केवल 31 प्रतिशत पाया गया, जो चिंता का विषय है.

बाढ़ और शिक्षा व्यवस्था पर सख्ती (ETV Bharat)

शिक्षकों की कमी और घटती छात्र संख्या: जिले में 38 स्कूल ऐसे हैं जहां पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, जबकि 90 स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं. शिक्षकों की कमी का सीधा असर बच्चों की शिक्षा और उनकी संख्या पर पड़ रहा है. रादौर क्षेत्र में लाइब्रेरी होने के बावजूद लाइब्रेरियन न होने से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो रहा.

सांसदों के बयान और सख्त निर्देश: बैठक में सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि, "हर साल बाढ़ जैसी स्थिति बनना यह दर्शाता है कि हमारे प्रयास पर्याप्त नहीं हैं. हमें स्थायी समाधान की दिशा में काम करना होगा." वहीं, सांसद वरुण चौधरी ने शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि, "सरकार पर्याप्त फंड दे रही है, लेकिन उसका सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा. अधिकारियों को जिम्मेदारी समझनी होगी."

बेरोजगारी भत्ता और सीएसआर पर चर्चा: बैठक में बेरोजगारी भत्ता लेने वाले युवाओं पर भी चर्चा हुई. सुझाव दिया गया कि ट्रेनिंग के बाद भी नौकरी जॉइन न करने वाले युवाओं का भत्ता बंद किया जाए. साथ ही उद्योगों से सीएसआर के तहत सहयोग लेने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी सैलरी देने की बात शामिल है.

कृषि और रोजगार पर फोकस: बैठक में कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया. भविष्य में प्राकृतिक गैस की कमी को देखते हुए किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की सलाह दी गई. इसके अलावा आईटीआई संस्थानों में प्लाईवुड इंडस्ट्री से जुड़े कोर्स शुरू करने पर भी विचार किया गया, ताकि युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें.

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