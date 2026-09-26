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बलौदाबाजार में बाढ़ का अलर्ट, 120 लोगों का रेस्क्यू, नदी और नाले उफान पर, 14 पुल पुलिया बंद, अमेठी घाट डूबा

प्रशासन ने विशेष रूप से लोगों को नदी और नालों के किनारे नहीं जाने की सलाह दी है. बारिश के दौरान जलस्तर अचानक बढ़ सकता है और तेज बहाव के कारण हादसे की आशंका बनी रहती है. इसके अलावा गांव और मोहल्ले के आसपास पानी भरने की स्थिति में लोग खुद पानी में उतरकर जोखिम न लें. ऐसी स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचना देने की अपील की गई है.

बाढ़ और जलभराव की स्थिति में लोगों तक तत्काल मदद पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने जिला कंट्रोल रूम नंबर 07727222454 जारी किया है. इस नंबर पर लोग बाढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता, सूचना, बचाव और राहत कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति को नजरअंदाज न करें और तत्काल कंट्रोल रूम या स्थानीय प्रशासन को सूचना दें.

तेज बारिश के कारण जिले के कई नदी-नालों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा है. निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति बनने के बाद प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखना शुरू कर दिया. जिन इलाकों में ग्रामीणों के फंसे होने की जानकारी मिली, वहां राहत और बचाव टीमों को तत्काल भेजा गया। टीमों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया. प्रशासन की ओर से लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है ताकि जलस्तर बढ़ने की स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया जा सके.

प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के अलग-अलग तहसील क्षेत्रों में पानी बढ़ने के कारण प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है. सबसे अधिक लोगों को पलारी तहसील के अमेठी गांव से सुरक्षित निकाला गया, जहां 44 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. इसी तरह कसडोल तहसील के बल्दाकछार गांव से 38 लोगों को सुरक्षित निकाला गया. वहीं पलारी तहसील के मोहान गांव से 23 लोगों को रेस्क्यू किया गया. इसके अलावा सिमगा तहसील के गणेशपुर गांव से 15 लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. इस तरह चार गांवों से कुल 120 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया है.

बलौदाबाजार : जिले में लगातार हुई तेज बारिश के बाद नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. कुछ गांवों में पानी बढ़ने के कारण लोग फंस गए थे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा राहत टीम ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. प्रशासन की सतर्कता और राहत टीम की मुस्तैदी से कुल 120 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों के लिए विशेष निगरानी बढ़ा दी है. वहीं लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है.बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम नंबर 07727222454 जारी किया गया है

कई जगह पुल-पुलियों और चेक डेम के ऊपर से पानी बह रहा है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 14 पुल-पुलियों पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया है. सबसे गंभीर स्थिति पलारी विकासखंड के महानदी अमेठी घाट की है, जहां पुल से करीब 12 फीट ऊपर पानी बह रहा है. वहीं भाटापारा विकासखंड के सेमरिया घाट और जिले के कई अन्य मार्गों पर भी पुल के ऊपर पानी आ जाने के कारण आवाजाही रोक दी गई है. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बंद किए गए पुल-पुलियों को पार करने की कोशिश न करें और नदी-नालों के तेज बहाव से दूरी बनाए रखें.

बलौदाबाजार में बाढ़ से निपटने के लिए कंट्रोल रूम तैयार (ETV BHARAT)

अमेठी घाट में पुल से 12 फीट ऊपर पानी

लगातार बारिश के बाद महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पलारी विकासखंड के अमेठी घाट में पुल से करीब 12 फीट ऊपर पानी बह रहा है. ऐसे में यहां आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है. प्रशासन की ओर से लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे किसी भी परिस्थिति में पानी के तेज बहाव वाले पुल को पार करने का प्रयास न करें.

इन 14 पुल-पुलियों पर बंद है आवागमन

जिला प्रशासन के अनुसार जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में इन पुल-पुलियों पर पानी खतरे के स्तर तक पहुंच गया है. इसलिए यहां आवागमन बंद किया गया है.

महानदी अमेठी घाट: पुल से 12 फीट ऊपर पानी

टेमरी नाला: 4 फीट ऊपर पानी

छेरकाडीह नाला: 3 फीट ऊपर पानी

सेमरिया घाट: 4 फीट ऊपर पानी

जमुनिया नाला पुल, सुहेला मार्ग: 2 फीट ऊपर पानी

बासीन नाला: 2 फीट ऊपर पानी

भंवरगढ़-बरडीह मार्ग, जमुनिया नाला पुल: 2 फीट ऊपर पानी

शिकारी केशली मार्ग, जमुनिया नाला: 2 फीट ऊपर पानी

अचानकपुर चेक डेम: 1 फीट ऊपर पानी

भलूकोना-हरदी पुल: 2 फीट ऊपर पानी

चौरहा मार्ग, सिमगा क्षेत्र: 2 फीट ऊपर पानी

नवागांव-चक्रवाय मार्ग: 2 फीट ऊपर पानी

लिमतरा-तरपोंगा मार्ग: 2 फीट ऊपर पानी

तरेंगा-कुलीपोटा मार्ग: 2 फीट ऊपर पानी

बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

जिले में कुछ स्थानों पर पानी बढ़ने के कारण ग्रामीणों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है. बलदाकछार के डीपापारा, अमेठी और सिमगा विकासखंड के गणेशपुर में जलस्तर बढ़ने के बाद प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. प्रशासन की टीम इन इलाकों में स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. जरूरत पड़ने पर अन्य प्रभावित परिवारों को भी सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारी की गई है.

बलौदाबाजार में भारी बारिश (ETV BHARAT)

कलेक्टर ने दिए निगरानी के निर्देश

बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बाढ़ प्रभावित पुल-पुलियों पर लगातार निगरानी रखने के साथ वहां बेरीकेडिंग और कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि कोई व्यक्ति खतरा उठाकर पानी के बीच से गुजरने का प्रयास न करे.

गांवों में कराई जाएगी मुनादी

कलेक्टर ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने के निर्देश भी दिए हैं. इसके जरिए लोगों को नदी, नाले और बाढ़ प्रभावित पुल-पुलियों से दूर रहने की जानकारी दी जाएगी. प्रशासन ने खासतौर पर ग्रामीणों से अपील की है कि वे बच्चों को नदी-नालों के आसपास न जाने दें और तेज बहाव वाले पानी को पार करने की कोशिश बिल्कुल न करें.

पुलिस, होमगार्ड और आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट

संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत एवं आपदा प्रबंधन, होमगार्ड और पुलिस की टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं. जलभराव वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक अमला लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है. किसी भी आपात स्थिति में प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है.

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. प्रशासन और राहत दल स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. फिलहाल जिले में बारिश और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है. प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जरूरत पड़ने पर तत्काल रेस्क्यू एवं राहत अभियान चलाया जाएगा.