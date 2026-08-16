UP में गंगा का रौद्र रूप; कई जिलों में चेतावनी बिंदु के पार पहुंचा जलस्तर, बाढ़ का खतरा
गंगा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी डिस्चार्ज, तटीय इलाकों में जलस्तर तेजी से बढ़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 7:57 AM IST
कानपुर/फर्रुखाबाद: यूपी में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. कई जिलों भारी बारिश देखने को मिल रहा, जिसके चलते गंगा और कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. इस कारण ग्रामीण पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं.
वहीं, कानपुर के गंगा बैराज पर एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ गया है. पानी अधिक होने से सभी 30 गेट लगातार खुले हुए हैं. इसके चलते शुक्लागंज में गंगा का पानी चेतावनी बिंदु से कुछ दूरी पर ही बह रहा है. अब बैराज से रोजाना तीन लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज शुरू हो गया है, जो अभी तक दो से ढाई लाख क्यूसेक रोजाना था.
शुक्लागंज के निचले इलाकों में जल्द पानी पहुंच सकता है, जिससे बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है. सिंचाई विभाग के जेई उत्तम पाल ने बताया, गंगा बैराज अपस्ट्रीम पर रोजाना जलस्तर बढ़ रहा है. आठ अगस्त को अपस्ट्रीम पर जलस्तर जहां 113.30 मीटर था.
अब अपस्ट्रीम पर जलस्तर 113.66 मीटर तक पहुंच चुका है. हरिद्वार और नरौरा से भी रोजाना एक लाख क्यूसेक पानी गंगा में आ रहा है. कुछ दिनों पहले चमोली में बादल फटने के बाद कुछ पानी गंगा में आया था, जिसे आगे की ओर भेजा गया. गंगा बैराज, बिठूर, परमट, सरसैया घाट समेत अन्य घाटों पर लोगों की आवाजाही के साथ नावों का संचालन पूरी तरह से बंद है.
- गंगा बैराज अपस्ट्रीम पर जलस्तर: 113.66 मीटर
- गंगा बैराज पर डाउनस्ट्रीम पर जलस्तर: 113.51 मीटर
- गंगा बैराज से कुल डिस्चार्ज: 3,00,917 क्यूसेक
- हरिद्वार से कुल डिस्चार्ज: 101987 क्यूसेक
- नरौरा से कुल डिस्चार्ज: 108801 क्यूसेक
- शुक्लागंज पर जलस्तर: 112.30 मीटर
फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान के बिल्कुल करीब: वहीं, फर्रुखाबाद में बाढ़ का संकट बढ़ गया है. जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा नदी ने का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. ताजा आंकड़ों के अनुसार, जिले में गंगा और रामगंगा का चेतावनी बिंदु 136.60 मीटर और 137.10 मीटर तय है, लेकिन गंगा नदी का जलस्तर 137.05 मीटर पर पहुंच चुकी है, जो खतरे के निशान से सिर्फ 5 कम है.
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