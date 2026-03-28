जोधपुर हवाई अड्डा आज से एक माह बंद, रनवे की मरम्मत के लिए शट डाउन
जोधपुर एयरपोर्ट पर सिविल उड़ानें 28 अप्रैल से नए समर शेड्यूल के साथ शुरू होंगी.
Published : March 28, 2026 at 9:42 AM IST
जोधपुर: सूर्यनगरी शनिवार से एक माह के लिए हवाई संपर्क से कट जाएगी. जोधपुर हवाई अड्डे शनिवार दोपहर मुंबई जाने वाली फ्लाइट के बाद एक माह के लिए बंद हो जाएगा. आज दोपहर दो बजे से भारतीय वायुसेना का नोटम (नोटिस टू एयरमैन) लागू हो जाएगा. वायुसेना ने 29 मार्च से 27 अप्रैल तक रनवे की मरम्मत के लिए नोटम जारी किया. जोधपुर एयरपोर्ट पर पुनः सिविल उड़ानें 28 अप्रैल से नए समर शेड्यूल के साथ शुरू होंगी.
जोधपुर एयरपोर्ट के निदेशक मनोज उनियाल ने बताया कि 28 अप्रैल से फ्लाइट का नया शेड्यूल जारी होगा. तब तक संचालन बंद रहेगा. इसकी पूर्व सूचना जारी की जा चुकी है.जोधपुर एयरफोर्स का हवाई अड्डा है. यहां के रनवे कंट्रोल एयरफोर्स ही करती है. वायु सेना 7 साल बाद मरम्मत कर रही है. इसके लिए एक माह का शट डाउन लिया है. जोधपुर के अलावा देश के तीन अन्य एयरपोर्ट भी मरम्मत के लिए बंद हो रहे हैं. इनमें पुणे सैन्य हवाई अड्डा शामिल है.
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14 फ्लाइट संचालित: एक महीने तक जोधपुर एयरपोर्ट बंद रहने से 1.10 लाख से अधिक यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी. जोधपुर एयरपोर्ट से अभी छह शहरों की चौदह उड़ानों का संचालन होता है. इसके जरिए प्रतिदिन औसतन 3500 यात्री आते-जाते हैं. एयरपोर्ट बंद रहने से आर्मी, एयरफोर्स, आईआईटी, एम्स जैसे कई शैक्षणिक संस्थानों की गतिविधियां प्रभावित होंगी. एयर कनेक्टिविटी नहीं होने से तेज गर्मी में ट्रेन और बस के जरिए संस्थानों के लोग का आना कम होगा. अन्य लोगों को ट्रेन और बस का ही सहारा लेना होगा.
अब उदयपुर या जयपुर जाना होगा: फ्लाइट से जोधपुर आने वालों के लिए अगले एक माह उदयपुर और जयपुर एयरपोर्ट ही सहारा है. किशनगढ़ एयरपोर्ट भी विकल्प है, लेकिन वहां फ्लाइट्स कम है. उदयपुर से बड़े शहरों की कनेक्टिविटी अच्छी है. जोधपुर से उदयपुर की दूरी जयपुर से कम है. ऐसे में उदयपुर की फ्लाइट्स में यात्री भार बढ़ने की संभावना है. इनके अतिरिक्त अहमदाबाद एयरपोर्ट भी प्रमुख विकल्प है, जहां से दक्षिण भारत के शहरों से आने वालों के लिए विकल्प हो सकता है.
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