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जोधपुर हवाई अड्डा आज से एक माह बंद, रनवे की मरम्मत के लिए शट डाउन

जोधपुर एयरपोर्ट ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: सूर्यनगरी शनिवार से एक माह के लिए हवाई संपर्क से कट जाएगी. जोधपुर हवाई अड्डे शनिवार दोपहर मुंबई जाने वाली फ्लाइट के बाद एक माह के लिए बंद हो जाएगा. आज दोपहर दो बजे से भारतीय वायुसेना का नोटम (नोटिस टू एयरमैन) लागू हो जाएगा. वायुसेना ने 29 मार्च से 27 अप्रैल तक रनवे की मरम्मत के लिए नोटम जारी किया. जोधपुर एयरपोर्ट पर पुनः सिविल उड़ानें 28 अप्रैल से नए समर शेड्यूल के साथ शुरू होंगी. जोधपुर एयरपोर्ट के निदेशक मनोज उनियाल ने बताया कि 28 अप्रैल से फ्लाइट का नया शेड्यूल जारी होगा. तब तक संचालन बंद रहेगा. इसकी पूर्व सूचना जारी की जा चुकी है.जोधपुर एयरफोर्स का हवाई अड्डा है. यहां के रनवे कंट्रोल एयरफोर्स ही करती है. वायु सेना 7 साल बाद मरम्मत कर रही है. इसके लिए एक माह का शट डाउन लिया है. जोधपुर के अलावा देश के तीन अन्य एयरपोर्ट भी मरम्मत के लिए बंद हो रहे हैं. इनमें पुणे सैन्य हवाई अड्डा शामिल है. पढ़ें:यात्रियों के लिए खोला जोधपुर एयरपोर्ट, कल से विमानों के उड़ान भरने के आसार