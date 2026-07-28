रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर एस पी सिन्हा ने बोकारो हवाई अड्डे का किया निरीक्षण, उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर कवायद तेज
बोकारो से जल्द शुरू होगी उड़ान सेवा, एयरपोर्ट का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है. रांची एयरपोर्ट के निदेशक ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया.
Published : July 28, 2026 at 4:35 PM IST
बोकारोः बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर फिर से कवायद शुरू हुई है. रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर एस पी सिन्हा ने मंगलवार को बोकारो हवाई अड्डे का भौतिक निरीक्षण किया. इस दौरान बोकारो डीसी अजय नाथ झा और सेल के अधिकारी के साथ-साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.
रख-रखाव करने का निर्देश
निदेशक के साथ डीसी ने एयरपोर्ट बिल्डिंग के साथ-साथ रनवे का भी निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कई दिशा-निर्देश भी दिये. पूर्व से निर्मित सभी संसाधनों का वार्षिक रख-रखाव करने का भी निर्देश दिया गया.
उड़ान सेवा शुरू करने के लिए यह निरीक्षण महत्वपूर्ण है
राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवानी ने झारखंड के हवाई अड्डों को लेकर सवाल पूछा था जिस पर बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने के लिए सभी तैयारी के पूरे होने की जानकारी दी गई थी. मंगलवार का यह निरीक्षण उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
लाइसेंस के लिए प्रक्रिया जारी है
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रांची एयरपोर्ट में पदस्थापित डायरेक्टर ने बताया कि एयरपोर्ट का 90% काम पूरा हो चुका है. लाइसेंस के लिए प्रक्रिया की जा रही है, जिसको लेकर हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से बात भी की है. उन्होंने कहा कि विलंब हुआ है इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मुख्यमंत्री का बोकारो और दुमका एयरपोर्ट प्रमुख एजेंडा में है. इसीलिए हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द उड़ान सेवा शुरू होगी.
सभी प्रक्रियाएं जल्द पूरी होने की उम्मीद
डीसी अजय नाथ झा ने बताया कि राज्य सरकार के स्तर से जो काम होना था वह लगभग पूरा हो चुका है, जो काम बाकी है उसे भी पूरा करने का काम सेल और बोकारो जिला प्रशासन कर रही है. हमें उम्मीद है कि सभी प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी. यहां से जो रिपोर्ट जाएगी, उसके आधार पर केंद्र सरकार के मंत्रालय से भी बात की जाएगी.
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