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खराब मौसम से रांची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित, इंडिगो की दिल्ली फ्लाइट रद्द

रांचीः राजधानी रांची में गुरुवार को खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश का असर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के फ्लाइट ऑपरेशन पर पड़ा. बारिश और कम दृश्यता के कारण रात में कई उड़ानें निर्धारित समय से देरी से चलीं, जबकि इंडिगो की दिल्ली जाने वाली एक उड़ान को रद्द कर दिया गया.

इंडिगो की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 6ई 6274 को रात 8:35 बजे रांची से रवाना होना था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया. वहीं, पुणे जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई 6272 भी करीब चार घंटे की देरी से चल रही है. रात 8:50 बजे निर्धारित इस उड़ान के 25 सितंबर की रात 12:40 बजे के आसपास रवाना होने की उम्मीद है.

इसके अलावा कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई 7235 भी निर्धारित समय रात 9:25 बजे के बजाय करीब 45 मिनट की देरी से रात 10:10 बजे रवाना हुई. एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट आईएक्स 1053 भी देरी से चली और रात 9:39 बजे रांची से रवाना हुई.