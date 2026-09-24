खराब मौसम से रांची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित, इंडिगो की दिल्ली फ्लाइट रद्द
खराब मौसम से रांची एयरपोर्ट से हवाई सेवा प्रभावित हुई है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 24, 2026 at 11:55 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में गुरुवार को खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश का असर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के फ्लाइट ऑपरेशन पर पड़ा. बारिश और कम दृश्यता के कारण रात में कई उड़ानें निर्धारित समय से देरी से चलीं, जबकि इंडिगो की दिल्ली जाने वाली एक उड़ान को रद्द कर दिया गया.
इंडिगो की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 6ई 6274 को रात 8:35 बजे रांची से रवाना होना था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया. वहीं, पुणे जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई 6272 भी करीब चार घंटे की देरी से चल रही है. रात 8:50 बजे निर्धारित इस उड़ान के 25 सितंबर की रात 12:40 बजे के आसपास रवाना होने की उम्मीद है.
इसके अलावा कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई 7235 भी निर्धारित समय रात 9:25 बजे के बजाय करीब 45 मिनट की देरी से रात 10:10 बजे रवाना हुई. एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट आईएक्स 1053 भी देरी से चली और रात 9:39 बजे रांची से रवाना हुई.
रांची एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक खराब मौसम के कारण रांची और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. इससे एयरपोर्ट पर दृश्यता प्रभावित हुई है और उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा है. रात में यात्रा करने वाले यात्रियों को उड़ान के लिए एयरपोर्ट रवाना होने से पहले संबंधित एयरलाइन से फ्लाइट की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है.
इसे भी पढ़ें- रांची-बेंगलुरु एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान प्रभावित, ऑक्सीजन की व्यवस्था के कारण देरी से उड़ी फ्लाइट
इसे भी पढ़ें- देवघर से गुवाहाटी सीधी फ्लाइट शुरू, श्रावणी मेले में पूर्वोत्तर के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत