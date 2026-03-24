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ईरानी हमले में सीतापुर के युवक की रियाद में मौत; 25 मार्च को लखनऊ पहुंचेगा पार्थिव शरीर

ईरानी हमले में सीतापुर के युवक की रियाद में मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सीतापुर: US-इजराइल-ईरान युद्ध में सऊदी अरब के रियाद में ईरान ने मिसाइल हमला किया. इस हमले में सीतापुर निवासी रवि गोपाल की मौत हो गई है. अब MLA और DM की पहल पर मृतक का पार्थिव शरीर 25 मार्च को फ्लाइट से भारत पहुंचेगा.

भाजपा विधायक आशा मौर्या और जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर द्वारा लगातार इसके लिए प्रयास किए गए. शीर्ष नेतृत्व से लेकर सऊदी एंबेसी तक लगातार संपर्क किया गया. इसके बाद मृतक रवि गोपाल का पार्थिव शरीर भारत पहुंचेगा.

विधायक आशा मौर्या ने बताया कि परिजनों को भी भरोसा दिलाया गया है. शव को लखनऊ लाने के लिए फ्लाइट टिकट बुक कर दिया गया है. मृतक के भाई मनमोहन को टिकट का स्क्रीनशॉट भी भेजा गया है. रियाद से लखनऊ की फ्लाइट का कंफर्म टिकट किया गया है.

प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक, रवि गोपाल का पार्थिव 25 मार्च 2026 को रात करीब 01:40 बजे रियाद से फ्लाइट से भेजा जाएगा. यह 25 मार्च की सुबह करीब 7:45 बजे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ पहुंचेगा.