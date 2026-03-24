ETV Bharat / state

ईरानी हमले में सीतापुर के युवक की रियाद में मौत; 25 मार्च को लखनऊ पहुंचेगा पार्थिव शरीर

भाजपा विधायक आशा मौर्या और जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर द्वारा लगातार इसके लिए प्रयास किए गए.

ईरानी हमले में सीतापुर के युवक की रियाद में मौत.
ईरानी हमले में सीतापुर के युवक की रियाद में मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 6:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतापुर: US-इजराइल-ईरान युद्ध में सऊदी अरब के रियाद में ईरान ने मिसाइल हमला किया. इस हमले में सीतापुर निवासी रवि गोपाल की मौत हो गई है. अब MLA और DM की पहल पर मृतक का पार्थिव शरीर 25 मार्च को फ्लाइट से भारत पहुंचेगा.

भाजपा विधायक आशा मौर्या और जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर द्वारा लगातार इसके लिए प्रयास किए गए. शीर्ष नेतृत्व से लेकर सऊदी एंबेसी तक लगातार संपर्क किया गया. इसके बाद मृतक रवि गोपाल का पार्थिव शरीर भारत पहुंचेगा.

विधायक आशा मौर्या ने बताया कि परिजनों को भी भरोसा दिलाया गया है. शव को लखनऊ लाने के लिए फ्लाइट टिकट बुक कर दिया गया है. मृतक के भाई मनमोहन को टिकट का स्क्रीनशॉट भी भेजा गया है. रियाद से लखनऊ की फ्लाइट का कंफर्म टिकट किया गया है.

प्रशासनिक जानकारी के मुताबिक, रवि गोपाल का पार्थिव 25 मार्च 2026 को रात करीब 01:40 बजे रियाद से फ्लाइट से भेजा जाएगा. यह 25 मार्च की सुबह करीब 7:45 बजे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ पहुंचेगा.

इसके बाद पार्थिव शरीर को एंबुलेंस के माध्यम से सीतापुर के महमूदाबाद स्थित मृतक के पैतृक गांव बघाइन ले जाया जाएगा. वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा. घटना के बाद से ही परिवार में मातम पसरा हुआ है. पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है.

प्रशासन भी मामले पर नजर बनाए हुए है और परिजनों को हर संभव सहायता देने की बात कही जा रही है. शव महमूदाबाद आने के बाद ही केंद्र और राज्य सरकार से जो भी सहायता मिलनी है, उस पर कार्रवाई शुरू होगी.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में बनेगा भारत मंडपम जैसा कन्वेंशन सेंटर, दुबग्गा चौराहे पर जाम से मिलेगी निजात, जानिए कैसे

TAGGED:

SITAPUR RAVI GOPAL DEAD BODY
IRAN ISRAEL US WAR CRISIS
RIYADH LUCKNOW FLIGHT DEAD BODY
SITAPUR YOUTH DIED IN RIYADH
UTTAR PRADESH LATEST NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.