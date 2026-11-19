जयपुर रेंज में गूगल मैप अलर्ट की खामी दूर, अब दोनों तरफ से मिलेगा ब्लैक स्पॉट अलर्ट
गूगल प्रबंधन ने जयपुर रेंज पुलिस को सूचित किया है कि अब एक्सीडेंट स्पॉट की 200 मीटर परिधि में ब्लैक स्पॉट का अलर्ट मिलेगा.
Published : November 19, 2026 at 2:10 PM IST
जयपुर: पुलिस की जयपुर रेंज से गुजर रहे नेशनल हाइवे पर एक्सीडेंट स्पॉट का गूगल मैप के जरिए अलर्ट देने की व्यवस्था इस साल अगस्त में शुरू की गई थी. इसकी समीक्षा के दौरान सामने आया कि हाइवे पर जिस स्थान को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया. उस जगह सड़क के एक तरफ ही गूगल मैप अलर्ट दे रहा है, जबकि उसके दूसरी तरफ वाली सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को अलर्ट नहीं मिल पा रहा था. ऐसे में पुलिस ने गूगल प्रबंधन को इस तकनीकी खामी से अवगत करवाया. अब गूगल ने इस तकनीकी खामी को दूर कर दिया है. इससे एक्सीडेंट स्पॉट पर 200 मीटर की परिधि में हर दिशा से आने वाले वाहन चालकों को गूगल मैप पर अलर्ट मिलेगा. जयपुर रेंज पुलिस की इस पहल से हाइवे पर एक्सीडेंट स्पॉट्स पर हादसों और उनमें जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में कमी आने की संभावना है.
समीक्षा में सामने आई तकनीकी खामी: जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि हाइवे पर ब्लैक स्पॉट से पहले गूगल नैविगेशन मैप के जरिए अलर्ट देने की सुविधा इस साल अगस्त में शुरू की गई थी. इसकी समय-समय पर समीक्षा की जा रही है. पुलिस की टीम लगातार ब्लैक स्पॉट्स को लेकर रिव्यू कर रही थी. इस बीच सामने आया कि दिल्ली से जयपुर आने वाली रोड पर किसी स्थान को एक्सीडेंट स्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है तो जयपुर से दिल्ली जाते समय वाहन चालकों को अलर्ट नहीं मिल पा रहा था.वे बोले— जिस किसी बिंदु को एक्सीडेंट स्पॉट के रूप में पॉइंट आउट किया गया था. उससे 200 मीटर पहले अलर्ट मिल रहा था, लेकिन उसी रास्ते पर वापस लौटते समय अलर्ट नहीं मिल पा रहा था. इसे लेकर पुलिस ने दुबारा गूगल प्रबंधन से बात की है. अब एक्सीडेंट स्पॉट के 200 मीटर की परिधि को कवर करते हुए एक्सीडेंट स्पॉट के रूप में पॉइंट आउट किया गया है. ऐसे में अब सड़क के दोनों तरफ सफर करने वाले वाहन चालकों को गूगल मैप पर अलर्ट मिलता रहेगा. इसे लेकर गूगल प्रबंधन का लेटर भी मिला है, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अब एक्सीडेंट स्पॉट की 200 मीटर परिधि में ब्लैक स्पॉट का अलर्ट मिलेगा.
पढ़ें: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर डेढ़ साल में 23 जान लेने वाले 6 ब्लैक स्पॉट गूगल मैप पर जुड़ेगा, ड्राइवर को मिलेगा अलर्ट
अब सत्यापन भी करवा रही पुलिस: आईजी राहुल प्रकाश ने बताया, गूगल प्रबंधन की ओर से पत्र मिलने के बाद यह सुनिश्चित हो गया है कि हाइवे पर एक्सीडेंट स्पॉट पर 200 मीटर की परिधि में गूगल मैप के जरिए अलर्ट मिलने लगा है. अब पुलिस की टीमों द्वारा अलग-अलग जगहों पर वैरिफाई भी करवाया जा रहा है. अब वह तकनीकी खामी दूर हो गई है. इसमें एक रास्ते पर अलर्ट मिल रहा था और दूसरे रास्ते पर नहीं. उनका कहना है कि अभी जयपुर रेंज से गुजर रहे हाइवे पर 71 एक्सीडेंट स्पॉट को इसमें चिह्नित किया गया है. जहां पहुंचने पर 200 मीटर पहले अलर्ट मिल रहा है.
जयपुर रेंज में किया गया नवाचार: उन्होंने बताया कि सड़क हादसों की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए जयपुर रेंज में यह अनूठी पहल की गई. रेंज में हाइवे पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिह्नित कर डेटा का विश्लेषण किया गया और इसे गूगल मैप से जोड़ा गया. इससे हाइवे और स्टेट हाइवे पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र के पास पहुंचते ही चालक को गूगल मैप के जरिए अलर्ट मिलता है. इससे चालक को एक्सीडेंट स्पॉट के बारे में पहले से जानकारी होने पर वह ज्यादा सतर्कता से गाड़ी चलाकर संभावित हादसे के खतरे से बच सकेंगे. इस तरह का नवाचार देश में पहली बार जयपुर रेंज में किया गया है.
पढ़ें: मिशन सेफर रोड: पहली बार गूगल मैप पर दिखेंगे सड़क के जानलेवा 'ब्लैक स्पॉट', जयपुर रेंज का अनूठा नवाचार
तीन श्रेणियों में बांटा एक्सीडेंट स्पॉट को: आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करना पुलिस की प्राथमिकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जयपुर रेंज के तहत आने वाले प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर स्थित दुर्घटना संभावित स्थलों का बीते तीन साल के हादसों और उनमें हुई मौतों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया. इस विश्लेषण के आधार पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को उनकी जोखिम गंभीरता के अनुसार ए, बी और सी कैटेगरी में वर्गीकरण किया. उनका कहना था कि फिलहाल, जयपुर रेंज में हाइवे और स्टेट हाइवे पर 71 एक्सीडेंट स्पॉट ऐसे हैं. जिन्हें डिजिटल तकनीक के माध्यम से Google Maps प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है.
पढ़ें: हादसों पर लगेगी लगाम! : IIT मद्रास के साथ अलवर पुलिस का पायलट प्रोजेक्ट, ब्लैक स्पॉट खत्म करेगी FPS तकनीक
समय पर अलर्ट, सावधान होंगे चालक: उनका कहना था कि इस पहल का उद्देश्य केवल दुर्घटना स्थलों की पहचान करना नहीं, बल्कि वाहन चालकों को यात्रा के दौरान पूर्व सूचना व सचेत करते हुए सुरक्षित एवं सतर्क ड्राइविंग के लिए प्रेरित करना है. अब जब भी कोई वाहन चालक Google Maps नेविगेशन का उपयोग करते हुए जयपुर रेंज के संबंधित राजमार्गों पर यात्रा करेगा, तो चिह्नित दुर्घटना संभावित क्षेत्र के निकट पहुंचने पर उसे उस क्षेत्र के संबंध में सड़क सुरक्षा चेतावनी (Alert) प्राप्त होगी. जिससे वह समय रहते अपनी गति नियंत्रित कर आवश्यक एवं यात्रा संबंधी अन्य सावधानी बरत सकेगा.
तकनीक व पुलिसिंग का Google Maps से समन्वय: आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि पहले चरण में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में पुलिस रिकॉर्ड, यातायात संबंधी सूचनाओं तथा संबंधित राजमार्गों के दुर्घटना आंकड़ों का अध्ययन किया गया. अध्ययन में सामने आया कि साल 2023 से 2025 तक के दुर्घटना डाटा के अनुसार जयपुर रेंज के जिला जयपुर ग्रामीण में 28, दौसा में 24, कोटपूतली बहरोड में 19, अलवर में 11, सीकर में 10, भिवाड़ी में 5, खैरथल तिजारा 3 व झुंझुनू में 01 सहित कुल 101 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए. इनमें से जिन स्थानों पर रोड इंजीनियरिंग संबंधी समस्याओं को दूर किया गया है. ऐसे में अब 71 ब्लैक स्पॉट पर ब्लैक स्पॉट संबंधी चेतावनी मिल रही है.
वाहन चालकों से अपील
- Google Maps से प्राप्त सड़क सुरक्षा चेतावनियों को गंभीरता से लें.
- गति सीमा का पालन करें.
- सीट बेल्ट एवं हेलमेट का अनिवार्य उपयोग करें.
- मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन न चलाएं.
- थकान की स्थिति में वाहन चलाने से बचें.
- ओवरस्पीड एवं लापरवाह ड्राइविंग से पूरी तरह बचें.
- सड़क संकेतकों एवं यातायात नियमों का पालन करें.
पढ़ें: अलवर: हर माह बनाते सड़क सुरक्षा की रणनीति, लेकिन 13 ब्लैक स्पॉट भर नहीं पाए, डेढ़ माह में 31 लोग गंवा चुके जान