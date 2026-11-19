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जयपुर रेंज में गूगल मैप अलर्ट की खामी दूर, अब दोनों तरफ से मिलेगा ब्लैक स्पॉट अलर्ट

जयपुर आईजी रैंज कार्यालय ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: पुलिस की जयपुर रेंज से गुजर रहे नेशनल हाइवे पर एक्सीडेंट स्पॉट का गूगल मैप के जरिए अलर्ट देने की व्यवस्था इस साल अगस्त में शुरू की गई थी. इसकी समीक्षा के दौरान सामने आया कि हाइवे पर जिस स्थान को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया. उस जगह सड़क के एक तरफ ही गूगल मैप अलर्ट दे रहा है, जबकि उसके दूसरी तरफ वाली सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को अलर्ट नहीं मिल पा रहा था. ऐसे में पुलिस ने गूगल प्रबंधन को इस तकनीकी खामी से अवगत करवाया. अब गूगल ने इस तकनीकी खामी को दूर कर दिया है. इससे एक्सीडेंट स्पॉट पर 200 मीटर की परिधि में हर दिशा से आने वाले वाहन चालकों को गूगल मैप पर अलर्ट मिलेगा. जयपुर रेंज पुलिस की इस पहल से हाइवे पर एक्सीडेंट स्पॉट्स पर हादसों और उनमें जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में कमी आने की संभावना है.