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वाराणसी में बनेंगी 3 फ्लैटर्ड फैक्ट्रियां, शासन को भेजा प्रस्ताव; बनारसी कारोबार को नया आयाम

वाराणसी में बनेंगी 3 फ्लैटर्ड फैक्ट्रियां, शासन को भेजा प्रस्ताव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: उद्यम को नया आयाम देने के लिए वाराणसी में तीन फ्लेटेड फैक्ट्रियां तैयार की जाएंगी. जिला प्रशासन की ओर से शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है. जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा. बता दें कि 6 से 9 मंजिला यह फ्लैटेड फैक्ट्रियां वाराणसी की तीन अलग-अलग जगहों पर तैयार की जाएंगी. एक फ्लेटर्ड फैक्ट्री में लगभग 120 से ज्यादा उद्यम की इकाइयां स्थापित होंगी. वहीं, 400 से अधिक उद्यमी लाभान्वित होंगे और हजार की संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा. काशी में क्लस्टर प्रोग्राम के तहत बहु मंजिला औद्योगिक इमारत यानी कि प्लेटेड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश लघु उद्योग लिमिटेड की ओर से इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है. फ्लेटेड फैक्ट्री की बात करें तो यह एक बहुमंजिला इमारत होती है, जहां एक ही छत के नीचे अलग-अलग फ्लोर पर कई छोटी औद्योगिक इकाइयां काम कर सकती हैं. यह मॉडल उन शहरों के लिए वरदान के रूप में हैं, जहां पर औद्योगिक भूमि की कमी है. इसमें बिजली पानी सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण जैसी बुनियादी सुविधाएं होती हैं. वाराणसी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)