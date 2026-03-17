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लखनऊ में घर; Aishbagh Square में फ्लैट्स के लिए 15 अप्रैल तक पंजीकरण का मौका, जानें रेट

लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऐशबाग स्क्वायर अपार्टमेंट में फ्लैट्स के लिए अब 15 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कराए जा सकेंगे. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने रजिस्ट्रेशन समय एक माह के लिए बढ़ा दिया है. इस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में 1900 वर्गफिट क्षेत्रफल के कुल 384 प्रीमियम फ्लैट्स होंगे. पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से ही कराया जा सकेगा. इसके लिए फ्लैट के अनुमानित मूल्य की पांच प्रतिशत धनराशि बतौर पंजीकरण शुल्क जमा करनी होगी, जोकि आरक्षित वर्ग के लिए 2.5 प्रतिशत होगी. फ्लैटों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.





लखनऊ विकास प्राधिकरण के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि ऐशबाग में मिल रोड पर बनने वाले इस ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी और लोकेशन काफी प्राइम होगी. यह पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले क्षेत्र में बनेगा, जहां वर्तमान में आवासीय जरूरतें पूरी करने के लिए ऐसी जगह मिलना मुश्किल है. योजना से कुछ ही दूरी पर चारबाग रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और नाका, आलमबाग एवं अमीनाबाद जैसे महत्वपूर्ण बाजार मिल जाएंगे.





27 मंजिला के 4 टावर बनेंगे : कुल 17 हजार 910 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनने वाले ऐशबाग स्क्वायर में कुल चार टावर होंगे. प्रत्येक टावर 27 मंजिल का होगा. अपार्टमेंट में तीन बीएचके एवं स्टडी श्रेणी के कुल 384 फ्लैट होंगे. प्रत्येक फ्लैट लगभग 1900 वर्गफिट क्षेत्रफल का होगा,.जिसकी कीमत 1.11 करोड़ रुपये से शुरू होगी.





सोसाइटी में स्वीमिंग पूल, 600 वाहनों की पार्किंग : सोसाइटी में स्वीमिंग पूल, पार्क, क्लब हाउस, किड्स प्ले-एरिया, पावर बैकअप, 600 से अधिक वाहनों की पार्किंग आदि की सुविधा होगी. साथ ही लोगों की व्यावसायिक जरूरतें पूरी करने के लिए कैम्पस में ही कॉमर्शियल दुकानें भी बनेंगी.

