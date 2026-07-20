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किन्नौर के शलखर में फ्लैश फ्लड, सड़क बाधित होने पर यातायात रोका गया

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में फ्लैश फ्लड आने के कारण यातायात रोका गया है.

किन्नौर के शलखर में फ्लैश फ्लड
किन्नौर के शलखर में फ्लैश फ्लड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 10:09 PM IST

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किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के शलखर के पास फ्लैश फ्लड आया. सोमवार शाम करीबन 5:50 बजे के आसपास बारिश होने के कारण पहाड़ों मे बादल फटा है, जिससे शलखर के नजदीक अचानक फ्लैश फ्लड आने से सड़क बाधित हो गया और स्पीति की ओर जाने वाले वाहनों के पहिये थम गए. फिलहाल बीआरओ की टीम सड़क बहाली करने में जुटी है. प्रशासन ने जब तक सड़क बहाल नहीं हो जाता, तब तक इस मार्ग पर लोगों को सफर न करने का आग्रह किया है.

किन्नौर जिले के शलखर में फ्लैश फ्लड
किन्नौर जिले के शलखर में फ्लैश फ्लड (ETV Bharat)

जिला किन्नौर मे सोमवार शाम से ही बारिश शुरू होते ही जिले का तापमान अचानक नीचे गिर गया. वहीं, जिला के नदी नाले भी उफान पर है. जिला के तमाम परियोजनाओ के बांध का जलस्तर भी बढ़ा है और इन बांधों से पानी छोड़ने की चेतावनी भी जारी हुई है. जिला के सांगला घाटी, भावा घाटी, रोपा घाटी, हांगरंग घाटी, रिकांग पीओ क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू होते ही लोग घरों मे दुबके है.

सड़क बाधित होने पर यातायात रोका गया
सड़क बाधित होने पर यातायात रोका गया (ETV Bharat)

जिला प्रशासन ने एक अलर्ट भी जारी किया है और पर्यटकों को जिन भी पर्यटन क्षेत्रों मे रुके है. वहीं, रुकने की हिदायद दी है. क्योंकि बारिश के दौरान जिला की पहाड़ियों से पत्थरों के गिरने के साथ-साथ भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. ऐसे में जब तक मौसम अनुकूल न हो, तब तक पर्यटकों समेत जिला के लोगों को सफर न करने का आग्रह किया है. ताकि बारिश के दौरान किसी के जान माल का नुकसान न हो.

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