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हिमाचल के चंबा में फ्लैश फ्लड से भारी तबाही, 55 पंचायतों का संपर्क कटा, हजारों की आबादी प्रभावित

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भारी बारिश और अचानक आए फ्लैश फ्लड से 55 पंचायतों की हाजारों की आबादी प्रभावित. मंजूर पठान की रिपोर्ट.

Chamba flash floods
चंबा में फ्लैश फ्लड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 9:47 AM IST

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चंबा: हिमाचल में मानसून के दस्तक के साथ ही भारी बारिश, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड आदि से प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मानसून सीजन जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, भारी बारिश के साथ-साथ फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. चंबा-तीसा मुख्यमार्ग पर पंगोला नाला में फ्लैश फ्लड आने से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है. साथ ही इस मार्ग पर वाहनों की आवाजही पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

रविवार देर रात हिमाचल के चंबा जिले में भारी बारिश का दौर जारी रहा. भारी बारिश के कारण इस क्षेत्र में जगह-जगह मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं. प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आगामी तीन दिनों में अपनी-अपनी जेसीबी मशीन और एलएनटी उन सभी जगहों पर तैनात करें, जहां ज्यादा नुकसान पहुंचा है. ताकि, मानसून के मौसम में लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े. इसके अलावा आपदा मित्र भी मानसून के सीजन में अपनी सेवाएं देंगे.

Chamba flash floods
चंबा में फ्लैश फ्लड (ETV Bharat)

55 पंचायत की हजारों की आबादी की लाइफ लाइन बंद

भारी बारिश के चलते जहां एक तरफ मानसून ने अपना तांडव दिखाने शुरू कर दिया है तो वहीं दूसरी ओर रास्ते भी बंद होने लगे हैं. फ्लैश फ्लड की वजह से पंगोला नाला पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही पर रोक लग गई है. हालांकि, अचानक आए इस फ्लैश फ्लड से मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है.

तीन दिन में JCB और एलएनटी मशीन स्थापित करने के निर्देश

वहीं, दूसरी ओर उप मंडल चौराहा की ओर से PWD को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आगामी तीन दिनों में अपनी जेसीबी और एलएनटी मशीनों को ऐसे स्थान पर स्थापित करें जहां अधिक बारिश होने से मार्ग अवरुद्ध होते हैं. क्योंकि मानसून के मौसम में लगातार रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसके चलते दिक्कतें बढ़ जाती हैं. ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है.

वहीं, दूसरी ओर एसडीएम चुराह राजेश कुमार जरियाल ने बताया कि, "मानसून सीजन को लेकर सभी विभागों निर्देश दिए हैं कि वह पूरी तरह से तैयार रहें और लोक निर्माण विभाग आगामी तीन दिनों में अपनी-अपनी मशीनरी तैनात करें ताकि जहां-जहां जरूरत पड़े वहां जेसीबी मशीन तैनात की जाए. मानसून सीजन में रास्ते बंद न हो सके और लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इस बात का खास कर PWD विशेष ध्यान दें."

11 जुलाई तक हिमाचल में मौसम खराब रहने का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार, 11 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना है. कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है. भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आगामी दिनों में और रास्ते बंद होने से लोगों की मुश्किलात बढ़ सकती है ऐसे में सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है.

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