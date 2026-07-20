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उफनते नाले में फंसे तीन मजदूर, स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर बचाई जान

चंबा: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच चंबा जिले में सोमवार को बड़ा हादसा टल गया. जिले के होली क्षेत्र में अचानक नाले का जलस्तर बढ़ने से तीन मजदूर बीच धारा में फंस गए. कुछ ही मिनटों में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि तीनों मजदूर न तो आगे बढ़ सके और न ही वापस लौट पाए. आसपास मौजूद लोगों ने समय रहते उन्हें देखा और तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद रस्सियों की मदद से तीनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

जानकारी के अनुसार, होली नाले में भारी बारिश के बाद अचानक फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति बन गई. तेज बहाव के कारण तीन मजदूर नाले के बीच फंस गए. देखते ही देखते पानी का स्तर बढ़ गया और दोनों ओर से रास्ता बंद हो गया. मजदूर काफी देर तक बीच धारा में फंसे रहे. इस दौरान स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू शुरू किया और रस्सियों की मदद से एक-एक कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला.

स्थानीय लोगों की सतर्कता से टला बड़ा हादसा

रेस्क्यू अभियान आसान नहीं था. तेज बहाव के बीच ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मजदूरों तक रस्सियां पहुंचाईं. काफी देर की मशक्कत के बाद तीनों मजदूरों को सुरक्षित नाले से बाहर निकाल लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. समय पर शुरू हुए बचाव अभियान से एक बड़ा हादसा टल गया.