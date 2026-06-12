ETV Bharat / state

अगले 24 घंटे सावधान: हिमाचल के इन जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट, आसमान से बरसेगी आफत!

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, अगले 24 घंटों में शिमला और सिरमौर जिले के कुछ वाटरशेड क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें और नदी-नालों के आसपास जाने से बचें. मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ घंटों में कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने शिमला और सिरमौर जिले के लिए फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. बारिश के तेज दौर के बीच नदी-नालों और संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक जलस्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है.

प्रदेश में अगले सात दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 12 और 13 जून को ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं चंबा, सोलन और सिरमौर में 12 से 14 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है. कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में 12 से 16 जून तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके अलावा आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

अगले 7 दिन खराब रहेगा मौसम (IMD SHIMLA)

बीते 24 घंटे में कई इलाकों में हुई बारिश

प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार सोलन जिले के कसौली में सबसे ज्यादा 11 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई. धर्मपुर में 9 सेंटीमीटर, पालमपुर में 4 सेंटीमीटर, जबकि सोलन, पच्छाद, चंबा के चुआरी, शिमला के सराहन और हमीरपुर के मेहरे क्षेत्र में करीब 3 सेंटीमीटर तक बारिश हुई. इसके अलावा नाहन, पांवटा साहिब, शिमला, कुफरी, कुल्लू के सियोबाग, किन्नौर के निचार और अन्य कई क्षेत्रों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई.

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, अचानक बाढ़ और सड़क बाधित होने जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. प्रशासन और संबंधित विभागों को भी मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: अब भूकंप से नहीं डरेगा हिमाचल, हर ईंट होगी सुरक्षित, NBC नियमों की कड़ी निगरानी शुरू

ये भी पढ़ें: हर पंचायत का अपना मौसम केंद्र: हिमाचल में 3758 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगेंगे, किसानों-बागवानों को मिलेगा बड़ी राहत