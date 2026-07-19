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घना में घट रहे राजहंस! कभी 250 तक पहुंचती थी संख्या, अब 60-80 तक सिमटी

पर्यावरणविद रणधीर सिंह बताते हैं कि फ्लेमिंगो किसी भी जलाशय में केवल पानी देखकर नहीं आते, बल्कि वे वहां उपलब्ध भोजन और प्राकृतिक आवास के आधार पर अपना ठिकाना चुनते हैं. केवलादेव में इनका भोजन छिछले दलदली पानी में मिलने वाले घोंघे (स्नेल), मोलस्क, छोटे जलीय जीव, सूक्ष्म जैविक पदार्थ और जलीय वनस्पतियां हैं. जब तक पांचना बांध का प्राकृतिक पानी पार्क तक पहुंचता था, तब तक ये सभी जीव और वनस्पतियां भी पानी के साथ बहकर आती थीं और फ्लेमिंगो के लिए भरपूर भोजन उपलब्ध रहता था.

भरतपुर : विश्व धरोहर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कभी सैकड़ों की संख्या में नजर आने वाले राजहंस (फ्लेमिंगो) अब पहले की तुलना में कम दिखाई दे रहे हैं. जहां पहले एक साथ 200 से 250 तक फ्लेमिंगो दिखाई देते थे, वहीं इस समय उनकी संख्या करीब 60 से 80 के बीच है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण पार्क को पांचना बांध का प्राकृतिक पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना और गोवर्धन ड्रेन के प्रदूषित पानी से बदलता इकोसिस्टम है. उनका कहना है कि यदि केवलादेव को फिर से नियमित रूप से पांचना का पानी मिलने लगे तो फ्लेमिंगो सहित अन्य प्रवासी पक्षियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है.

उनका कहना है कि अब गोवर्धन ड्रेन का पानी आने से स्थिति बदल रही है. इस पानी में रासायनिक तत्व और बाहरी वनस्पतियां शामिल रहती हैं, जिससे पार्क की मूल जलीय वनस्पति प्रभावित होती है. इसके साथ ही प्राकृतिक खाद्य शृंखला भी कमजोर पड़ती है. यही वजह है कि फ्लेमिंगो के लिए अनुकूल परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रह गई हैं. रणधीर सिंह के अनुसार उन्होंने स्वयं उस दौर को देखा है, जब केवलादेव में एक साथ 200 से 250 फ्लेमिंगो तक दिखाई देते थे. फरवरी से मार्च के बीच पार्क गुलाबी रंग के इन खूबसूरत पक्षियों से भर जाता था. वर्तमान में भी फ्लेमिंगो पार्क में आते हैं, लेकिन उनकी संख्या पहले की तुलना में काफी कम है. इन दिनों ई-ब्लॉक और डाबरी का कुआं क्षेत्र में लगभग 60 से 80 फ्लेमिंगो देखे जा रहे हैं.

पर्याप्त जलभराव के साथ प्राकृतिक भोजन जरूरी : उन्होंने बताया कि केवलादेव में दो प्रजातियों के फ्लेमिंगो आते हैं ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो. इनका मुख्य आगमन फरवरी से मार्च के बीच होता है. कई बार सितंबर और अक्टूबर में भी यदि पानी की स्थिति अनुकूल रहती है तो छोटे झुंड यहां पहुंच जाते हैं. फ्लेमिंगो छिछले पानी में घंटों खड़े रहकर अपना भोजन तलाशते हैं, इसीलिए इनके लिए पर्याप्त जलभराव के साथ प्राकृतिक भोजन का उपलब्ध होना बेहद जरूरी है.

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रणधीर सिंह बताते हैं कि केवलादेव की असली ताकत उसकी प्राकृतिक जल प्रणाली रही है. पहले पांचना बांध का पानी गंभीर नदी के रास्ते अजान बांध होते हुए पार्क तक पहुंचता था. इसी पानी के साथ मछलियां, घोंघे, मोलस्क, कीट-पतंगे और अनेक जलीय जीव भी पार्क में आते थे. उन्होंने स्वयं यहां 57 प्रजातियों की मछलियां दर्ज की हैं. यही समृद्ध खाद्य शृंखला फ्लेमिंगो ही नहीं, बल्कि स्टॉर्क, स्पूनबिल, इग्रेट और अन्य जलपक्षियों के लिए भी भोजन का आधार बनती थी.

मानसून के दौरान हजारों भारतीय जलपक्षी केवलादेव में घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों का पालन-पोषण यहीं मिलने वाले प्राकृतिक भोजन से करते हैं. ऐसे में यदि पानी की गुणवत्ता और प्राकृतिक खाद्य शृंखला प्रभावित होती है तो उसका असर केवल फ्लेमिंगो तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे पक्षी संसार पर पड़ता है. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अब तक 375 पक्षी प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें करीब 200 प्रवासी प्रजातियां हैं. रणधीर सिंह का कहना है कि यदि इस विश्व धरोहर की जैव विविधता को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो पार्क को नियमित रूप से पांचना बांध का प्राकृतिक पानी उपलब्ध कराना होगा. उनके अनुसार पांचना का पानी केवल झीलों को भरने का साधन नहीं, बल्कि फ्लेमिंगो समेत सैकड़ों पक्षी प्रजातियों के जीवन का आधार है.